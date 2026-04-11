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拚2026觀光政見 蘇巧慧要串聯29區打造國際觀光品牌
2026新北市長選戰，國民黨參選人李四川昨拋出觀光政見，強調若當選要發揮工程專業，用交通建設拼觀光升級。民進黨參選人蘇巧慧今表示，新北市是有山有河有海的美麗城市，她的目標要讓新北從衛星變成繁星，29 區每一區都是閃亮的星星，且要串接來成為一個國際性的觀光品牌，讓觀光客只要來台灣就會到新北。
蘇巧慧今至新莊宏泰市場掃街，現場多位議員也陪同在旁，許多民眾爭相與蘇巧慧拍照。
蘇受訪表示，今天是我們第二輪市場拜訪，新北隊來到新莊，在場許多議員都是我們最強的新莊隊，近日我們也把國家電影及視聽文化中心（國影中心）二期計畫留在新莊，且增加八百個停車位，都由中央全額負擔，這就是大家一起努力，希望新莊能更進步更好。
蘇巧慧說，我們是最早提出「六大福利政見」的候選人，也是最早在新北二十九區每一區都實際踏訪，瞭解地方心聲和需求，未來在每區都會陸續推出政見，讓大家更瞭解具體的做法。
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