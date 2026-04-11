「今年超了沒？」肝基會攜手7-ELEVEN 苗栗頭份提供免費癌篩與腹超

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，今天上午在苗栗縣頭份市建國中學活動中心舉辦2026年「今年超了沒—免費抽血癌篩腹部超音波檢查活動」。現場服務超過千位民眾，除提供成人健檢、B、C型肝炎及癌症指數篩檢外，更加碼150位民眾腹部超音波檢查，呼籲市民共同投入保肝行列。

活動結合苗栗縣政府衛生局、頭份市公所、頭份市衛生所與為恭紀念醫院，頭份市衛生所主任徐春仕指出，苗栗縣男性癌症死亡人數約為女性1.8倍，肝癌與慢性肝病在男性族群影響顯著，藉由肝基會的免費篩檢與腹部超音波檢查，加碼參與成人健檢服務，精準為市民健康把關。

肝基會指出，肝病威脅國人健康，C肝已有新藥可治癒、B肝能透過藥物控制，但全台每年仍有約7000人死於肝癌、5000人死於肝硬化。肝基會大力推廣「今年超了沒」全民腹超運動，腹部超音波可早期發現肝癌，還能一併檢查膽囊、腎臟、胰臟及脾臟等器官。

肝基會特別提醒，B、C肝帶原者應每半年接受一次腹部超音波檢查；40歲以上民眾，建議每年至少進行一次腹部超音波檢查。肝硬化患者建議每3個月追蹤一次。

肝基會與7-ELEVEN合作超過廿年，透過全台門市零錢捐的支持，將醫療資源帶入偏鄉與基層行政區，累計服務已逾25萬人次。今天活動獲得苗栗縣衛生局、頭份市公所與衛生所支持，在活動三周前結合鄰近8家7-ELEVEN門市進行宣傳與預約報名，民眾反應熱烈，名額很快宣告額滿，顯見在地居民對健康的高度重視。

今天現場有護理人員協助解說報告，若需進一步轉診，肝基會與頭份市衛生所合作，提供後續就醫諮詢。針對經濟弱勢族群，肝基會也有健保未給付項目的醫療經費補助，確保民眾不因經濟因素耽誤治療。民眾若對肝臟健康有任何疑問，可撥打肝基會保肝諮詢專線：0800-000-583，將有醫護人員提供說明。

肝基會與7-ELEVEN合作，今天上午在苗栗縣頭份市建國國民中學活動中心舉辦2026年「今年超了沒—免費抽血癌篩腹部超音波檢查活動」，民眾接受免費腹部超音波檢查。圖／肝基會提供

肝基會與7-ELEVEN合作，今天上午在苗栗縣頭份市建國國民中學活動中心舉辦2026年「今年超了沒—免費抽血癌篩腹部超音波檢查活動」，民眾接受免費腹部超音波檢查。圖／肝基會提供

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，結合苗栗縣政府衛生局、頭份市公所、頭份市衛生所與為恭紀念醫院的醫療資源，今天上午在苗栗縣頭份市建國國民中學活動中心舉辦2026年「今年超了沒—免費抽血癌篩腹部超音波檢查活動」。圖／肝基會提供

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，今天上午在苗栗縣頭份市建國國民中學活動中心舉辦2026年「今年超了沒—免費抽血癌篩腹部超音波檢查活動」，民眾接受抽血篩檢。圖／肝基會提供