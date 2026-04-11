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晴朗炎熱北部這天轉雨 下周追白沙屯媽祖…氣象署提醒留意高溫多喝水

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天各地大致上天氣穩定、高溫炎熱。本報資料照片
今天各地大致上天氣穩定、高溫炎熱。本報資料照片

今天各地大致上天氣穩定、高溫炎熱，不過，中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，有一道鋒面今晚會稍微掠過台灣北邊海面，今晚之後北部地區雲量略為增多，有零星降雨機率，明天清晨這個雲系就會逐漸遠離，明後天之後大致上仍是穩定天氣。

下一波天氣變化，劉沛滕說，到下周三因鋒面通過影響，北台灣開始又有降雨情況。所以下周二之前天氣大致穩定，各地高溫炎熱。

目前天氣，他表示，台灣上空雲層比較少，風向上偏西南風，台東外海有一個旋轉的低壓，為西南風繞山、過山之後的低壓，所以整體為比較暖熱、晴朗的天氣為主。不過北邊在馬祖北側，還是有一道鋒面，預計今晚稍微接近台灣，因此北部地區雲量稍微增多，有零星降雨機率。

此外，劉沛滕表示，金門、馬祖這幾天雲量偏多，下周二之前有些低雲或局部霧影響能見度，所以往返金門、馬祖要留意航班資訊。

降雨趨勢，劉沛滕說，今天午後北部山區或其他山區可能有局部午後雷陣雨，包括部分大台北地區也可能有局部午後零星降雨機率，主要是中午過後熱力作用影響，雲量略為增多一些。到了今晚之後，北部地區也可能有零星降雨機率，北部和宜蘭可能晚上雲量多一些，降雨範圍沒有到很廣，整體仍為穩定的天氣型態。

劉沛滕表示，明天白天到下周二，各地天氣比較穩定，可能有少部分山區有零星的午後短暫陣雨，但是整體天氣比較晴朗。下周二晚上有下一波鋒面逐漸接近，到時候北部地區雲量開始增多。

下周三鋒面通過，北部地區和部分地區有局部降雨狀況，不過劉沛滕表示，整體降雨趨勢沒有很多；北部、東半部雲量偏多的關係，略有降溫情況。下周三、下周四基隆北海岸、東半部地區雲量還是偏多，都還是有些降雨的機率，包括恆春半島，而部分北部地區雲量也是略多，整體來說氣溫下周三之後有略微下降趨勢。

溫度趨勢，他說，今天到下周二各地相對都是比較高溫的，而且可能會有部分中南部地區、花東縱谷、台東南側的南迴公路一帶，可能有局部高溫出現，這段期間外出做好防曬，多補充水分。下周三之後，鋒面通過，整體水氣增加，北台灣高溫略為下降一些，中南部地區大致上還是相對溫暖的天氣型態。

劉沛滕表示，下周二之前，中南部、花東地區可能有局部高溫，其他地區高溫也有30度以上。下周二之前，金門、馬祖可能有局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。

白沙屯拱天宮媽祖遶境、大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動下周先後起駕，劉沛滕表示，未來1周天氣大致上穩定，下周三鋒面影響主要是影響北部地區，因此中部地區降雨情形比較少，反而要留意高溫部分，白天高溫都有可能來到30度以上，下周三鋒面影響、雲量可能增加一些，但是中南部高溫普遍還是有30度左右，外出要做好防曬，多補充水分。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

白沙屯媽祖 氣象署

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