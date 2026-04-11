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跟媽祖遶境最怕的事…彰化縣環保局推找公廁全攻略 1秒解急
「四月瘋媽祖」，正好白沙屯媽祖、大甲媽祖進香、遶境登場，在漫漫隨香路程， 「勇腳」們最怕的不是風吹日曬、肢體勞累，而是找不到廁所，彰化縣環保局提供找廁所攻略，只要下載「環境即時通」APP，1秒就能找到最近公廁解急。
如何找公廁？彰化縣環保局教民眾兩招，列管公廁隨手找，一是手機下載「環境即時通」APP，下載連結：（Android系統）環境即時通、（IOS系統）環境即時通-綠生活地圖，只要開啟定位，一秒找到最近公廁，走到哪、找到哪。
如果沒有下載APP，手機沒容量不要緊，能連網仍然可以找到公廁，只要關鍵字輸入「公廁搜尋」直接搜網頁，環保局表示，不只彰化能用，全台都通用。
環保局提醒，找到廁所只是第一步，用得好更重要，切記衛生紙依標示丟棄，其餘衛生用品進垃圾桶，不屬於廁所的垃圾不亂放，把乾淨的如廁空間留給下一位使用者，讓公廁安心使用更長久。
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