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鳳梨刮舌、不能搭芒果吃？專家闢謠4大網傳迷思

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
鳳梨知識大闢謠。圖／取自「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專
鳳梨知識大闢謠。圖／取自「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專

聽說鳳梨「倒著放」會更甜？鳳梨不能「搭芒果」一起吃？農糧署日前透過「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專闢謠，破解4個在網路與LINE群組流傳的奇怪傳言。

農糧署說，每年3至7月是台灣鳳梨的盛產期，產地從屏東開始，一路向北至南投。除了有果肉甜酸適中、細緻多汁的台農17號金鑽鳳梨，國內還有超過20種以上的鳳梨品種，各具不同風味及特色。

鳳梨愈放，糖分愈多？農糧署說，糖分其實沒有增加，是鳳梨中的糖酸比改變了。鳳梨採收後，常溫下會持續退酸，隨著糖酸比例改變，食用時會覺得相對變甜，整體糖量其實並無增加。「敲擊發出沉悶肉聲，代表多汁，應盡速食用」。

心大、皮裂，代表有生長激素？農糧署表示，不能這樣判斷，果心果皮與生長環境有關。果心大小受品種、季節等影響，而水分劇烈變化、氣溫高，也會造成自然裂果。現今鳳梨多為鮮食，農民也無需再噴生長調節劑，以免甜度下降。

鳳梨是否不能搭芒果吃？農糧署說，可以放心一起吃，沒問題，兩種水果並無相互關係。部分人可能對芒果有過敏反應，或因鳳梨中酵素感到刺激感，但兩者併食並無飲食禁忌，應以均衡適量攝取為原則。

鳳梨會割舌頭？農糧署說，草酸鈣針狀結晶影響微乎其微，主要是鳳梨酵素在做怪，會刺激口腔黏膜，造成刺激感，是造成鳳梨刮舌的主因。「經過改良，現在金鑽已不太會咬嘴」。

鳳梨採收後，常溫下會持續退酸，糖酸比改變了。圖／取自「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專
鳳梨採收後，常溫下會持續退酸，糖酸比改變了。圖／取自「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專

現今鳳梨多為鮮食，農民也無需再噴生長調節劑，以免甜度下降。圖／取自「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專
現今鳳梨多為鮮食，農民也無需再噴生長調節劑，以免甜度下降。圖／取自「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專

鳳梨和芒果並無相互關係。圖／取自「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專
鳳梨和芒果並無相互關係。圖／取自「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專

鳳梨刮舌原因。圖／取自「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專
鳳梨刮舌原因。圖／取自「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉專

屏東 南投 鳳梨

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