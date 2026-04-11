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濃霧擾金馬！全台晴朗穩定好天氣 下周二鋒面逼近北東變天轉濕涼

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天為西南風環境，上午台灣周邊水氣少天氣穩定，各地為多雲到晴的好天氣。本報資料照片
今天為西南風環境，上午台灣周邊水氣少天氣穩定，各地為多雲到晴的好天氣。本報資料照片

今天馬祖、金門有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，金門、馬祖已或將出現能見度不足200公尺的現象。

天氣風險公司天氣分析師黃國致今天表示，今天為西南風環境，上午台灣周邊水氣少天氣穩定，各地為多雲到晴的好天氣。下午至明晨北部及東北部水氣稍增多轉多雲偶陰天氣，桃園以北及宜蘭地區局部零星有短暫陣雨發生。其他地區天氣仍穩定，午後山區局部有零星短暫陣雨。

氣溫方面，黃國致表示，今天北部及東北部地區約22至31度，中部地區約21至32度，南部地區約22至32度，東南部地區約22至29度，西部地區日夜溫差大。

黃國致說，明天至下周二台灣周邊仍為西南風環境，環境水氣少，各地為晴到多雲的穩定天氣，午後山區仍有零星短暫陣雨發生機會。下周二夜晚隨鋒面接近，桃園以北地區雲量增多，並有零星短暫陣雨發生機會。這段期間各地氣溫偏高，中午時段大致都可來到30度甚至以上，多補充水分，避免中暑；夜晚清晨西部地區感受較涼，視情況帶件薄外套出門。

下周三鋒面通過，黃國致說，北部及東部地區天氣轉不穩定，桃園以北、東半部及恆春半島地區局部有短暫陣雨發生，竹苗一帶也會有零星短暫雨，其他地區大致為多雲到晴，午後山區仍有零星短暫陣雨。

他說，下周四、下周五轉東北風，環境水氣仍多，迎風面的基隆北海岸、北部、東部及恆春半島地區局部有短暫陣雨，中南部維持多雲到晴午後山區零星降雨的天氣型態。受降雨及吹東北風影響，北部及東北部高溫下降至約24至27度，低溫則略降1至2度；中南部及東南部則未受明顯影響。

本周前半段天氣相對穩定，白天偏熱夜晚較涼，外出留意日夜溫差變化；黃國致表示，下周二夜晚起北部及東部轉濕涼，出門備妥雨具。另周六至下周一於金門及馬祖地區有低雲或局部霧影響能見度，周日至下周一西部地區清晨時局部有能見度較差情形發生，必留意行車安全及航班資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

桃園 宜蘭 馬祖 氣象署

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