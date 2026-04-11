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踩紅線！2個月狂刷1500張發票中10獎 國稅局出手全數追回
短短2個月內，有民眾透過手機條碼蒐集超過1500張小額雲端發票，並兌領其中10張中獎發票。但因不符一般消費習慣的方式刻意取得大量發票、提高中獎機率，國稅局認定不符給獎規定，最後相關獎金被追回，到頭來可說是白忙一場。
財政部南區國稅局近日指出，統一發票給獎制度原意在於鼓勵民眾消費時主動索取發票，不僅有助保障退換貨權益、提升中獎機會，也能協助政府防杜商家逃漏稅。然而，若以不符一般消費習慣的方式刻意取得大量發票、提高中獎機率，將不符給獎規定，相關獎金也可能被追回。
南區國稅局說明，近期有一名民眾在短短2個月內，透過手機條碼蒐集超過1500張小額雲端發票，並兌領其中10張中獎發票，合計領取約4,900元獎金。經稽徵機關進一步查核發現，該民眾於短時間內頻繁出入多家便利商店及加油站進行小額消費，且每筆交易間隔極短，明顯偏離一般正常消費模式。
國稅局指出，這類行為已屬不合常規交易，並非基於實際生活需求，研判具有刻意操作中獎機率之情形，因而依法追回已兌領的中獎獎金。該名當事人事後不服提起訴願，但最終仍未獲支持，相關獎金仍須繳回。
依據《統一發票給獎辦法》第15條規定，若民眾以不合常規的交易或付款方式，在無正當理由下大量取得小額發票，中獎獎金將不予發放；即便已領取，稽徵機關仍可依法追討。
南區國稅局也提醒，發票給獎制度是為鼓勵真實消費行為，而非透過刻意操作來提高中獎機率。呼籲民眾應維持正常消費習慣，避免因不當取得發票而面臨獎金被追回的情況。
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