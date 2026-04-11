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小心中暑 今起4天高溫炎熱留意日夜溫差 下周二晚起變天
周末到下周二的天氣穩定，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，這幾天的體感高溫炎熱，外出活動務必做好防曬，避免中暑。
今天受到西南風環境影響，各地都為晴時多雲的好天氣，天氣風險公司說，氣溫方面感受都偏熱，預測這樣類似穩定的天氣將維持至下周二，台灣大環境維持西南風影響，各地為晴時多雲天氣，午後受到熱力作用影響，山區有局部短暫陣雨機會。
溫度方面，天氣風險公司表示，白天各地高溫有30度以上機會，台北盆地及南部內陸地區注意有33度以上高溫可能。夜間至清晨受輻射冷卻作用影響，降溫幅度較大，留意日夜溫差變化。
天氣風險公司表示，下周二晚間起，微弱鋒面南下影響至下周三，鋒面通過、東北季風南下，中北部、東部及山區將轉為陰或多雲有短暫陣雨天氣，中部以南維持晴時多雲天氣，屆時天氣將略有些變化，持續觀察。
關於今年第4號颱風辛樂克，天氣風險公司表示，辛樂克颱風目前位於關島東南方，有增強趨勢，不過預測路徑顯示颱風下周將於台灣以東的遠洋面北轉，距離台灣較遠，對台灣天氣將無直接影響。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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