聽新聞
0:00 / 0:00
1張圖看天氣展望 悶熱少雨到這時 再有鋒面+東北季風全台轉濕涼
中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中前各地以多雲到晴、日夜溫差大的天氣為主；期末至第2周期末有受鋒面及東北季風影響的機會，影響期間各地氣溫轉涼且降雨機率增加。
另外，未來2周西北太平洋熱帶擾動較為活躍，模式對熱帶系統的預報不確定性較大，隨時留意中央氣象署發布的最新預報資訊。
第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。