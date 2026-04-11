1張圖看天氣展望 悶熱少雨到這時 再有鋒面+東北季風全台轉濕涼

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中前各地以多雲到晴、日夜溫差大的天氣為主；期末至第2周期末有受鋒面及東北季風影響的機會，影響期間各地氣溫轉涼且降雨機率增加。

另外，未來2周西北太平洋熱帶擾動較為活躍，模式對熱帶系統的預報不確定性較大，隨時留意中央氣象署發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。