今晴朗炎熱飆36度高溫 吳德榮：辛樂克下周一轉強颱 符合4月颱不侵台

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天北台白天高溫微降，仍偏熱，中南部熱如夏，需注意防囇，多喝水。本報資料照片
今天北台白天高溫微降，仍偏熱，中南部熱如夏，需注意防囇，多喝水。本報資料照片

今晨金門及馬祖有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周二南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定，清晨易有霧。

溫度方面，他說，今天北台白天高溫微降，仍偏熱，中南部熱如夏，需注意防曬，多喝水。今天南台最高氣溫仍在36度左右。北部20至31度、中部18至33度、南部18至36度、東部18至36度。

吳德榮表示，下周三至19日微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴，高溫微降，仍偏暖熱；北台偶受其邊緣影響的期間，有局部短暫降雨的機率，山區午後及東半部亦偶有局部短暫降雨的機率。期末各國模式仍持續調整，應密切觀察。

至於關島東南方的今年第4號颱風辛樂克，吳德榮表示，根據中央氣象署最新資料顯示，辛樂克颱風向關島前進，將於下周一20時增強至強烈颱風。歐（ECMWF）、美（GEFS）系集模式皆模擬，其未來將在日本南方海面大迴轉，迴轉位置雖有差異，但皆距台灣及日本相當遠，與「4月颱不侵台」的氣候資料相符合。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

歐洲模式系集模擬（左圖，取自weathernerd）顯示，辛樂克颱風未來將在日本南方海面大迴轉。美國系集模式（右圖，取自weathernerd）亦呈現大迴轉的路徑，迴轉位置雖有差異，但皆距台灣及日本相當遠。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式系集模擬（左圖，取自weathernerd）顯示，辛樂克颱風未來將在日本南方海面大迴轉。美國系集模式（右圖，取自weathernerd）亦呈現大迴轉的路徑，迴轉位置雖有差異，但皆距台灣及日本相當遠。圖／取自「洩天機教室」專欄

辛樂克颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
辛樂克颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

颱風 高溫 馬祖 吳德榮

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