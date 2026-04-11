聽新聞
0:00 / 0:00

醫病之間／當了阿公求助戒菸 意外發現早期肺腺癌

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
員榮醫院胸腔科主任林鴻慶呼籲，有吸菸及肺癌家族史的民眾應接受肺癌篩檢。圖／員榮醫療體系提供
員榮醫院胸腔科主任林鴻慶呼籲，有吸菸及肺癌家族史的民眾應接受肺癌篩檢。圖／員榮醫療體系提供

彰化縣六十六歲陳姓男子吸菸超過三十年，去年底升格當阿公，為了不讓孫子吸到二手菸，到員榮醫院戒菸門診求助。接受低劑量電腦斷層檢查後，意外發現早期肺腺癌透過手術切除病灶，讓他直呼「小孫子是救命恩人」。

陳男原本僅為戒菸就醫，經醫師評估符合國健署肺癌篩檢補助資格，安排免費低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，結果在右下肺葉發現約一公分陰影，疑似早期肺腺癌，隨即轉介進一步檢查並建議手術治療。

胸腔外科醫師李佳穎以單孔微創胸腔鏡手術切除病灶，手術僅需單一小切口，較傳統開胸手術可減少疼痛與組織破壞，出血量較少，恢復速度較快。他術後第三天即出院，病理證實為初期肺腺癌。

胸腔內科醫師林鴻慶指出，肺癌早期症狀不明顯，常僅有咳嗽、疲倦等非特異性表現，易被忽略，導致多數患者確診時已屬中晚期，錯失治療黃金期。

他表示，LDCT是目前可偵測一公分以下肺部病灶的重要工具。臨床顯示，第一期肺癌五年存活率可達九成以上，但若延至第四期僅約一成五。

國健署推動肺癌早期偵測計畫，針對高風險族群提供每二年一次免費篩檢，包括重度吸菸者及具家族史者。醫師呼籲，戒菸搭配定期篩檢，才能有效降低肺癌死亡風險。

醫師指出，微創胸腔鏡手術已成主流治療方式，具傷口小、疼痛低與恢復快等優點，有助患者提早回歸正常生活。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

李佳穎 彰化縣 肺腺癌

延伸閱讀

不是糖尿病引起！7旬男多次低血糖昏迷 竟是肺部大腫瘤作祟

健康大數據會洩漏隱私嗎？分級治理能兼顧研究與人權

從呼吸喘到能工作 雙標靶翻轉晚期肺癌

肺腺癌少見突變占3成 多基因檢測精準用藥

相關新聞

生育補助難止跌 台灣人口連27月負成長

內政部昨公布最新戶口統計資料，截至三月底，台灣人口數為二三二七萬○五六八人，比去年同月減少十萬四一七四人，連續廿七個月負成長。新生兒部分，雖較上月止跌，外界仍憂心今年恐跌破九萬大關。台大社會學系退休教授薛承泰直言，單靠經濟補助僅能止跌，政府若不重視「家庭與婚姻價值」重塑，台灣將難以走出少子化困境。

健康永續行動家／台大金山分院院長蔡兆勳 落實「醫養合一」

廿年前，為服務北海岸居民急性醫療需求，金山醫院成立，但因居民少、服務量低，經營屢陷困境。台大醫療體系於十五年前接手，挹注總院資源及人力，台大醫院金山分院院長蔡兆勳指出，隨金山在地人口結構改變，我國進入超高齡社會，今年將興建第二醫療大樓，擴大復健空間、設立住宿式長照機構，落實醫養合一，一條龍式照顧。

院長講堂／梁程超半醣飲食+高強度運動 甩肉18公斤成醫院活招牌

專長肥胖醫學專科，卻曾胖到有中度脂肪肝、高血壓、高血糖、高尿酸的行健大直健康管理診所院長梁程超，靠著「半醣飲食」和每天利用零碎時間運動，在一年半減下18公斤，不僅消除脂肪肝，血壓也恢復正常，整個人看上去清瘦高䠷，對病患進行肝膽胃腸相關疾病或減重建議時，更有說服力。

醫病之間／當了阿公求助戒菸 意外發現早期肺腺癌

彰化縣六十六歲陳姓男子吸菸超過三十年，去年底升格當阿公，為了不讓孫子吸到二手菸，到員榮醫院戒菸門診求助。接受低劑量電腦斷層檢查後，意外發現早期肺腺癌透過手術切除病灶，讓他直呼「小孫子是救命恩人」。

健康永續行動家／台大金山分院居家醫療 牙醫到宅大陣仗

台大金山分院照顧在地居民，提供的醫療服務含括搖籃到墳墓，院長蔡兆勳說，除了住院，為了符合居民在家中也能接受治療的期待，居家醫療是非常重要一環，全力推動出院準備到居家醫療，近期更將居家醫療領域推廣至執行上相對困難的「牙科」，牙醫師帶上團隊、扛起設備走入居民家中為長者看牙。

健康永續行動家／台大醫院金山分院宣講衛教 走進社區博感情

台大醫院金山分院重視在地居民身心靈照顧，依公共衛生「三段五級」原則，推動前端健康促進、疾病預防。台大醫院金山分院院長蔡兆勳說，在地長者對接種疫苗等健康促進事項接受度低，他帶頭參加鄰里媽祖遶境、金山地瓜節等活動，平日多與當地里長、居民交流，傳遞健康觀念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。