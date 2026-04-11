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生育補助難止跌 台灣人口連27月負成長

聯合報／ 記者張曼蘋翁唯真／台北報導
內政部10日公布最新戶口統計資料，台灣人口連續27個月負成長。記者葉信菉／攝影
內政部10日公布最新戶口統計資料，台灣人口連續27個月負成長。記者葉信菉／攝影

內政部昨公布最新戶口統計資料，截至三月底，台灣人口數為二三二七萬○五六八人，比去年同月減少十萬四一七四人，連續廿七個月負成長。新生兒部分，雖較上月止跌，外界仍憂心今年恐跌破九萬大關。台大社會學系退休教授薛承泰直言，單靠經濟補助僅能止跌，政府若不重視「家庭與婚姻價值」重塑，台灣將難以走出少子化困境。

根據內政部統計，截至三月底，台灣總人口數為二三二七萬○五六八人，較上月減少九七○五人。其中○歲至十四歲人口數占總人口比率百分之十一點四三、十五歲至六四歲占百分之六八點二八，六五歲以上占比為百分之廿點二九。

若以縣市來看，人口增加率前三名分別為桃園市、新竹縣、台中市；人口減少最多則為金門縣、台北市、嘉義縣。

出生數部分，因二月新生兒數僅六五二三人創下新低，這次出生數也受高度關注。數據顯示，三月出生數為八七九八人，雖比去年同期減少五九○人，但比二月增加二二七五人。

由於前年新生兒出生人數十三萬四八五六人，去年僅約十萬八千人，跌幅高達百分之廿，創下空前紀錄。薛承泰說，預估今年跌勢可能稍緩，然而一九九○年到千禧年，年出生數仍有約卅萬的規模，現在出生人口僅剩三分之一強，這意味著未來進入職場、支撐經濟與操作先進軍備的人力將大幅萎縮，已成為國安層級的急迫問題。

「經濟誘因只是必要條件，而非充分條件。」薛承泰說，目前補助政策多在減輕育兒負擔，能起到「止跌」作用，但若要「回升」，關鍵在於社會氛圍改變。當前社會個人主義抬頭，婚姻與家庭常被貼上「傳統、束縛」負面標籤。呼籲政府不能只談發錢，更應帶頭倡導婚姻與家庭的正向意義。

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