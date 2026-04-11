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冷眼集／動物用藥新制2年緩衝期 政府做了什麼
二○二四年公告的「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，原訂好兩年緩衝期，卻在今年七月上路大限前才發現窒礙難行之處，逼得獸醫師、動保團體、飼主連署請命，直到輿論沸騰，農業部才端出新作法，顯然所謂的緩衝期，未能轉化為準備期，導致制度上路前夕才倉促補救，原本應共同維繫動物醫療體系的獸醫與藥師，被推向對立，飼主則陷於資訊混亂與用藥不確定之中，成為最大受害者。
動物用藥新制源於二○一三年的缺藥危機。當時藥商因供藥給動物醫院遭裁罰，引發業者恐慌，拒絕再供應人藥給獸醫院，動物醫療一度面臨斷鏈，政府因此修正「動物保護法」，授權訂定管理辦法。防檢署官員昨在會中指出，十多年來召開多場協商會議，也歷經不只一次的法規預告，才確立辦法架構；然而辦法兩年前發布後，各界仍陸續提出意見，最後因制度與實務有落差，重新啟動溝通。
試問，為何等到新制上路前夕，才驚覺法規與實務存在落差？這兩年的緩衝期，農業部與衛福部到底做了哪些準備？
昨日會議上，次長杜文珍坦言，三個月內若未配套機制未調整好，就如期上路將是「大災難」；防檢署署長杜麗華也表示，需要時間；食藥署官員更表達沒有明確時間表。令人不禁困惑，究竟要多少時間才能準備好？
動物用藥爭議始末看下來，原來對傷病需要救治的毛孩來說，時間是分秒必爭，但對行政部門而言，時間似乎可以蹉跎、延宕、甚至可以沒有時間表，真是諷刺至極。
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