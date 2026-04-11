聽新聞
0:00 / 0:00

藥師贊成動物用藥改公告制 籲提供獎勵方案

聯合報／ 記者林琮恩李人岳／台北報導
10日不少飼主帶著毛小孩齊聚在農業部防檢署前，呼籲動物用藥新制暫緩上路。記者許正宏／攝影
10日不少飼主帶著毛小孩齊聚在農業部防檢署前，呼籲動物用藥新制暫緩上路。記者許正宏／攝影

動物用藥新制原訂七月上路，然而因配套不足，引發飼主、獸醫極大反彈，有民眾在公共政策網路參與平台發起暫緩實施連署，短短三天已逾二萬人附議通過；民間發起的連署網站，則已累積逾十萬名飼主、獸醫參與，呼籲在配套未完整前，暫緩實施。

行政院秘書長張惇涵昨透過臉書向關切此議題的大眾致歉，強調管理是為了保護生命權，絕對不是為了管理，而去危害毛小孩的生命，希望外界能夠持續提供寶貴意見，讓制度更加完善，並宣布制度若沒有共識，就暫緩實施。

衛福部食藥署長姜至剛說，不論獸醫院直接向藥商購藥，或經藥局購買藥品，流向管理不可不慎。未來藥品流向由獸醫院主責，定期匯整流向，並由防檢署確認是否如實申報，農政、衛政同研議管理細節，確保「粒粒皆清楚」。

藥師公會全聯會副秘書長李懿軒則強調，藥師公會無意阻擋寵物用藥，將持續與獸醫師全聯會等就藥品供應等細節，密集溝通討論。

對於農業部防檢署研議放寬過去需由藥商登錄後，人用藥品藥商才能直接供應獸醫院作法，改採「公告制」納入公告藥品，藥商可直接提供獸醫院使用，並採雙軌制。基層藥師協會理事長沈采穎贊成採公告制作為解套，但即使採公告制，藥商仍須改變外盒包裝，恐增加成本至少二成，建議防檢署提供獎勵、補貼方案。

她也提到，新制倉促上路雖有疑慮，但也不適合「一延再延」，採舉手表決方式，更形同把法規頒布日期視為兒戲。

李懿軒則說，贊成藥商申請動保藥品後，提供獸醫院使用，針對無申請動保藥品品項，才由藥局供應。對於農業部所提公告制，為簡化藥品申請流程，藥師公會並不反對。

寵物 獸醫 毛小孩 藥品 藥局

延伸閱讀

寵物用藥新制暫緩 藥師指絕非與獸醫搶飯碗、衛福部要求確保流向清楚

農業部改公告制、採雙軌購藥…開會無共識 動物用藥新制暫緩上路

動物用藥新制惹議今開會研商 毛孩現身場外「抗議」

寵物用藥新制爭議…衛福部6點聲明 挺701項人藥供動物使用

相關新聞

足跡遍及捷運、信義區燒肉店！北市30多歲男確診麻疹 緊急匡列383人

北市新增1例麻疹境外移入確定病例，30多歲本國籍男性4月1日出現疲憊與結膜炎症狀，3日開始有發燒、咳嗽症狀，從手部、臉到身體出現紅疹，經就醫後通報採檢，8日疾病管制署研判確診。北市衛生局今說，此個案匡列同住者、同事及就醫接觸者等383人接觸者。

把握好天氣！多雲到晴持續到14日 「這日」起受鋒面影響水氣多

中央氣象署今天表示，多雲到晴的天氣型態將持續到14日，預計14日晚間鋒面接近、15日通過，屆時桃園以北將有零星短暫陣雨，...

農業部改公告制、採雙軌購藥…開會無共識 動物用藥新制暫緩上路

寵物用藥新制原訂七月上路，卻因登錄動保用藥的項目少，引發獸醫、飼主擔心取得用藥不易、延誤救治。農業部防檢署今召開研商會議，宣布將登錄制改為公告制，並採雙軌制購藥。會議主席、農業部次長杜文珍原決議今天不做出結論，但現場陸續有獸醫師表達擔憂，最後現場、線上表決「翻盤」，決定配套完備前，新制暫緩上路。

糖、納、脂肪超標就「紅標」 食品標示「紅黃綠」新制最快下半年上路

為讓民眾直觀辨識食品營養資訊，衛福部食藥署與國健署合作訂出營養資訊「紅黃綠」標示制度，鼓勵食品業者在外包裝標示糖、鈉、飽和脂肪含量，並依含量高低區分紅、黃、綠三等級，最健康的「綠標」，若為固體食品，每100公克含糖量須低於15公克、納低於120毫克、飽和脂肪低於1.5公克...

不是糖尿病引起！7旬男多次低血糖昏迷 竟是肺部大腫瘤作祟

彰化縣一名70歲陳姓男子多次昏迷送醫，起初以為是三高代謝疾病或糖尿病引起，戒酒也沒用，經醫師檢查空腹血糖偏低但糖化血色素正常，懷疑為非典型低血糖，住院檢查期間仍反覆發作低血糖，最後在胸部X光與電腦斷層檢查，發現少見的肺腫瘤，產生了合併低血糖症狀。

生育補助難止跌 台灣人口連27月負成長

內政部昨公布最新戶口統計資料，截至三月底，台灣人口數為二三二七萬○五六八人，比去年同月減少十萬四一七四人，連續廿七個月負成長。新生兒部分，雖較上月止跌，外界仍憂心今年恐跌破九萬大關。台大社會學系退休教授薛承泰直言，單靠經濟補助僅能止跌，政府若不重視「家庭與婚姻價值」重塑，台灣將難以走出少子化困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。