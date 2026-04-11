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院長講堂／梁程超半醣飲食+高強度運動 甩肉18公斤成醫院活招牌

聯合報／ 記者廖靜清／專訪
梁程超為患者執行大腸鏡檢查。圖／行健大直健康管理診所提供
梁程超為患者執行大腸鏡檢查。圖／行健大直健康管理診所提供

專長肥胖醫學專科，卻曾胖到有中度脂肪肝、高血壓、高血糖、高尿酸的行健大直健康管理診所院長梁程超，靠著「半醣飲食」和每天利用零碎時間運動，在一年半減下18公斤，不僅消除脂肪肝，血壓也恢復正常，整個人看上去清瘦高䠷，對病患進行肝膽胃腸相關疾病或減重建議時，更有說服力。

2025年2月18日正式開幕的行健大直健康管理診所，由北投健康管理醫院副院長梁程超擔起院長重任。12年前，他在亞東醫院肝膽胃腸科任職時，體重高達84公斤、身體質量指數（BMI）破28，達肥胖等級。當時才45歲的他，站上多功能磅秤，顯示身體年齡53歲，這數字成了一記當頭棒喝，下定決心減重。

梁程超說，在台大、亞東及北投健康管理醫院觀察到，民眾普遍有過重及代謝問題，國人每2個中年人就有1人有脂肪肝，20至29歲年輕人也有近3成的患者，男性尤為嚴重。肥胖與國人十大死因中的8項相關，主要因素為高油鹽糖、低纖飲食及久坐缺乏運動，含糖飲料及精緻碳水化合物更是主因。

力行減醣 改變吃飯順序

「我很喜歡吃飯、麵條和麵包，大口一咬非常滿足。」梁程超從小就食欲很好，特別愛吃米飯、肉類、甜點，綽號「小胖」。年輕時沒有太注意體態，工作後三餐不定時，飲食不忌口，常以麵包代替晚餐，後來罹患中度脂肪肝，且要吃藥控制高血壓，看診時還安慰患者：「我也有脂肪肝啦！」

由於肥胖對健康危害大，身為醫師應該要以身作則，因此梁程超仔細研究「半醣飲食」，開始將碳水化合物減半、增加蛋白質和蔬菜量，執行一個月就瘦了5公斤。除了減醣，他也執行「水、肉、菜、飯、果」的飲食順序，穩定餐後血糖、增加飽足感，改變吃飯順序對於控制糖尿病有積極作用。

零碎時間 推7分鐘運動

「少吃、聰明吃之外，還要多動！」對醫師來說，工作之餘仍要抽空運動，梁程超就利用零碎時間做起「7分鐘運動」，效果驚人。這是屬於高強度間歇訓練，在短時間內動到上半身、下半身、核心，聽起來簡單，但他初期運動時曾累到躺沙發休息15分鐘，上手之後，做起來從從容容，不再累到翻肚。

梁程超瘦身成功，從中年大叔變身精實型男，笑說他變成醫院的活招牌，也出書分享甩肉18公斤的心路歷程。他把「減重毅力」精神帶進醫院經營，致力預防醫學服務，希望行健大直健康管理診所成為民眾的健康守門人，協助民眾早期發現、早期預防，包括多元營養管理與健康計畫等。

「預防勝於治療，民眾應重視健檢，更積極採取飲食管理，行健大直希望為民眾實現預防、健康促進的完整照護。」梁程超表示，健檢是延續至日常的健康行動規畫，他以身作則實踐高纖、低油、低糖、低鹽、多蔬果、選擇原型食物，營造正面的飲食氛圍，吸引同仁加入健康行列，也向患者傳遞均衡營養。

梁程超「半醣飲食」、「7分鐘運動」，一年半減18公斤，變身精實型男。圖／梁程超提供
梁程超「半醣飲食」、「7分鐘運動」，一年半減18公斤，變身精實型男。圖／梁程超提供

紓壓方式 超慢跑半小時

工作環境從北投轉換到大直，梁程超說，行健大直鄰近內湖科學園區，許多上班族盯著電腦螢幕及久坐，傷眼睛及脊椎；園區有許多工程師，肥胖、焦慮是他們的最大健康威脅。建議只要年過30歲就應該加入健檢行列，否則忽略血壓、血糖、血脂逐年上升的警訊，恐導致心血管疾病風險飆升。

除了引導民眾回歸到健康生活，梁程超分享，他的紓壓方式是超慢跑，不需特殊裝備，半小時即可完成。如果沒有時間超慢跑，就會在辦公桌旁深蹲，或是上下爬樓梯，利用空檔健身也讓腦袋慢下來，有助於心靈平靜。

行健大直健康管理診所院長梁程超。記者林俊良／攝影
行健大直健康管理診所院長梁程超。記者林俊良／攝影

梁程超

● 專長：肥胖醫學專科、肝膽胃腸疾病、內視鏡檢查及治療、超音波

● 現職：行健大直健康管理診所院長

● 學歷：台大醫學院臨床醫學研究所、成功大學醫學院醫學系

● 經歷：肥胖醫學會專科醫師、北投健康管理醫院副院長、台大醫院內科部住院醫師、台大醫院肝膽腸胃科總醫師、亞東醫院超音波暨內視鏡中心主任、亞東醫院肝膽腸胃科主任、台灣消化系及消化系內視鏡專科醫師暨指導醫師、教育部定助理教授

給病人的一句話：

腸道是「第二個大腦」，把健康當一回事，而非生病時才治療。平常要多運動，用任何喜歡的運動方式來執行，提升心肺健康、控制體重。

肥胖 減重 脂肪肝

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