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配套不足 動物用藥新制暫緩上路

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
不滿配套不足，不少獸醫、飼主與動保團體10日帶著毛小孩齊聚在農業部防檢署前抗議，呼籲動物用藥新制暫緩上路。記者許正宏／攝影
不滿配套不足，不少獸醫、飼主與動保團體10日帶著毛小孩齊聚在農業部防檢署前抗議，呼籲動物用藥新制暫緩上路。記者許正宏／攝影

動物用藥新制原訂七月上路，卻因人用藥登錄為動保用藥的項目少，引發獸醫、飼主擔心日後用藥取得不易、延誤救治。農業部防檢署昨邀集相關團體開會研商，規畫將登錄制改為公告制，維持藥商、藥局雙軌制購藥管路，並新增「藥局寄存機制」，然與會者多認為寄存機制的配套仍不夠完善，最後經現場表決，新制暫緩上路。

防檢署昨召開「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案研商會議。會中端出新規畫，為解決目前動物保護藥品登錄不足的問題，規畫全面開放動物保護藥品免登錄，改為「公告制」，也就是說，現在已公告的七○一品項，直接納入動保藥品，省去藥商登錄程序。

此外，獸醫院可向藥商、藥局雙軌購藥，由藥商直接供應「動保用藥」給動物醫院，人用藥品部分，則由獸醫師開立購藥證明，再向藥局取得，並新增加「藥局寄存機制」。

與會獸醫師公會、藥師公會代表都認為，動保用藥改為公告制是一大進展。但多數發言的獸醫師擔憂，藥商沒有義務要貼動保用藥標籤來販售給動物醫院，人用藥取得管道的藥局端也可能有成本考量，不會進少使用或罕病用藥，動物醫院還是買不到藥。

也有偏鄉獸醫代表、林保署人員表達，偏鄉可能只有一家藥局，且藥局規模不大，即便有寄存機制，恐怕仍無法配合動物醫院、野生動物救傷單位的用藥量能。

有獸醫師代表直指，整件事的源頭在於「藥事法」未將動物醫院納入醫事診療機關，才會導致藥商不敢賣藥給動物醫院，且即便新制七月才上路，現在就已經有藥商、醫藥氧氣供應商不敢賣藥、賣氧氣瓶給動物醫院，只能同業間彼此調藥支援，建議應檢視相關法規，修訂「藥事法」讓藥商有明確法源依據供藥給獸醫。也有獸醫提及，正面表列不足以快速反應緊急用藥需求，應改為負面表列。

農業部次長杜文珍昨擔任會議主席，她坦言，動物保護藥品的登錄數量不如預期，因此與食藥署討論後，將針對動物保護藥品投入行政資源，不論在審查、核定、流向管理或公告，都要能有效減輕藥商的行政負擔。若實務臨床上仍有窒礙難行之處，新制不會貿然執行。

但現場陸續有獸醫師表達應直接宣布暫緩，待配套完備再決定上路時程，也能讓獸醫、毛孩家長較為安心，最後是交由現場、線上參與民眾表決，以四分之三多數決，拍板新制暫緩上路。

食藥署 獸醫師 野生動物 動物醫院 藥品

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