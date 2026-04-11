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愛肝達人站／童叟無欺，還是童叟無妻?

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

有個年輕人去買東西，回家後越想越不對，總覺得自己買貴了，於是折返店裡理論：「你們不是標榜『童叟無欺』嗎？怎麼做生意還這麼不老實？」

老闆娘不慌不忙，淡淡一笑：「我們確實童叟無欺啊，老人和小孩都有優惠，至於你嘛，年輕人，不在此列！」

若把「欺」換成「妻」，成了「童叟無妻」，乍聽只是文字遊戲，細想卻別有一番人生況味。小孩子沒有妻子，自然理所當然；但人若到了老年而無妻，背後原因可就複雜了。有的人終身未娶，樂得清靜；有的人婚姻生變，各自分飛；也有人相伴多年，最終因生老病死，只剩一人獨自向晚。

短短兩字，看似玩笑，其實往往是歲月留下的註解。

從醫學角度來看，這也反映出男女在健康與壽命上的差異。過去男性平均壽命多半略短於女性，即使整體醫療與公共衛生已大幅進步，這個差距仍未完全消失。以癌症而言，男性某些癌症的發生率較高；但換個角度看，女性也並非站在安全地帶。近年女性常見癌症中，乳癌仍居重要位置，而子宮體癌、卵巢癌等，也逐漸增加，提醒我們女性健康同樣不容忽視。

然而，許多女性一生忙著照顧父母、先生與孩子，卻常把自己排在最後。胸部摸到硬塊，先想「再看看」；月經異常或停經後出血，也往往自我安慰「應該沒事」；直到真的不舒服了，才勉強走進醫院，卻常已錯過最佳治療時機。

其實，多數女性癌症如果能及早發現，治療效果往往大幅改善。定期乳房與婦科檢查、留意身體變化、異常及早就醫，都是最基本卻最關鍵的預防方式。同時，維持規律運動、控制體重、血糖與血壓；若有癌症家族史，更應定期追蹤檢查。

因此，「童叟無妻」若只當成一句俏皮話，未免太輕。它真正提醒我們的是：到了人生下半場，最珍貴的從來不是口號，而是有人陪你吃飯、陪你散步、陪你看診，也陪你一起變老。

畢竟，比起「童叟無欺」，人生更值得珍惜的，其實是——童叟有伴，白首不離。

●肝病防治學術基金會「苗栗縣造橋鄉免費抽血癌篩&腹超活動」，活動日期：4月19日(日)

活動詳情：https://reurl.cc/9WRq8d

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