健康你我他／讀書會養成閱讀習慣 藉討論接收不同想法

「開卷有益」，因此我退休時訂立的生活目標之一，是「每二周讀完一本書」。剛好在昔日大學同窗的邀約下，我加入了她成立的讀書會。

讀書會成員約八、九人，每月擇定一本書閱讀討論二小時。採用輪流選書的方式，閱讀主題含括小說、歷史、旅遊、飲饌、心理、生態、藝術、養生、勵志、科普等。由於成員的學科背景、經歷、興趣不同，很多書是我之前很少碰觸的領域，如「找樹的人」、「鰻漫回家路」等，讀來新奇有趣。

在讀書會之前約三、五天，選書者要設計討論題目，公布在LINE群組，以便大家事前思考準備。討論時多半會聚焦書中內容，言之有物，時而延伸分享個人生活體驗，每每令人獲益良多。

為準備讀書會，我讀完每本書，都書寫摘要和感想；也常針對討論題目，再去翻閱書中內容，或讀第二遍。由於選書需求，我也開始留意書訊，遇感興趣的圖書就先記錄在「可讀書單」，留待日後推薦給讀書會或自行閱讀。

自2020年底開始的讀書會，迄今閱讀討論了55本書；自己看的書也不少，庶幾達成退休時的目標。讀書會讓我養成閱讀的習慣，深入多元接觸不同類型的書籍，且透過討論整理表達自己的心得思緒，也接收別人的不同觀察和想法。我們這群退休後的夥伴，藉由共同閱讀，持續維持心智的青春。