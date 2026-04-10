部分業務非居服員執行 專家：應優先引導至日照中心緩解人力結構壓力

面對台灣長照體系人力吃緊與服務模式轉型，衛福部長照司預計今年第3季試辦居家照顧服務派工機制，將部份工作項目提供給受培訓的多元人力協助。專家指出，若從資源有效運用角度出發，應優先引導個案進入日照中心，由一對多服務作為第一階段，再依需求轉入居家服務，將能大幅改變整體人力需求結構。

針對居家照顧服務派工機制，現行規定居家照顧服務項目全由照服員執行，包含基本日常照顧、依指示至入藥盒、代領代購或代送，為因應人力短缺且專業化需求，試辦期間將開放多元人力執行部分非核心照顧，如餐食照顧、陪同外出、家務協助及代領代送代購等。

中華民國家庭照顧者總會秘書長陳景寧表示，根據目前掌握的長照使用現況，約6成4的服務集中於居家服務與日照體系，另約1成2使用住宿型機構，其餘則分布於其他服務型態。不過現行數據難以真實反映需求結構，尤其關鍵的居家服務、日照與住宿機構三大項目，其使用比例更應作為政策規畫核心依據。

陳景寧說，當前政策在推估人力時，未清楚界定「民眾需求」究竟是基於習慣的「體感需求」，還是經過制度引導後的合理配置。例如多數民眾習慣一對一居家服務，但這是否應成為未來十年的主要模式，值得重新思考。若從資源有效運用角度出發，應優先引導個案進入日照中心，由一對多服務作為第一階段，再依需求轉入居家服務，將能大幅改變整體人力需求結構。

陳景寧也說，這不僅是服務順序問題，更涉及政策願景與資源配置方向，政府應透過教育宣導與照顧管理機制，引導民眾正確使用長照資源，否則在有限人力下，將難以維持制度永續。另部分非核心服務，如代購、陪同等工作，其實可透過科技平台或其他方式分流，讓專業照服員專注於核心照顧工作，以提升整體效率。

陳景寧也建議，許多照顧者並不傾向全職投入，而是希望以部分工時方式參與，顯示長照人力制度仍需更細緻設計，以因應「零工化」與彈性工作的需求。