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台大醫院金山分院宣講衛教 走進社區博感情

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
為博得民眾信任，台大醫院金山分院院長蔡兆勳（前排右二）帶隊參加當地遶境活動。圖／蔡兆勳院長提供
為博得民眾信任，台大醫院金山分院院長蔡兆勳（前排右二）帶隊參加當地遶境活動。圖／蔡兆勳院長提供

台大醫院金山分院重視在地居民身心靈照顧，依公共衛生「三段五級」原則，推動前端健康促進、疾病預防。台大醫院金山分院院長蔡兆勳說，在地長者對接種疫苗等健康促進事項接受度低，他帶頭參加鄰里媽祖遶境、金山地瓜節等活動，平日多與當地里長、居民交流，傳遞健康觀念。

蔡兆勳指出，要長者出門打疫苗、接受癌症篩檢等絕非易事，為此，他帶領醫院走入社區，參加各項活動，也在社區大學舉辦衛教宣講活動，為更融入當地居民，醫院每年都參加當地媽祖遶境活動，包括最盛大的金山慈護宮「二媽回娘家」遶境活動。

二媽回娘家為金山最大盛事，蔡兆勳說，遶境典故為野柳一帶，曾有居民駕船出海，找不到回家方向，最終發現一處亮光指引，發現是媽祖神像發光，於是將神尊請回供奉，每年回娘家活動，便是媽祖神尊回到最初被發現的岩石洞。

蔡兆勳說，院方年年派員參加，與在地民眾融合在一起，培養感情，「民眾對醫院有信任感，才能增加到醫院機會」。

除二媽遶境，金山地瓜節也是當地重要活動，蔡兆勳和醫院同仁一起參與「焢窯」活動，走進社區活絡感情，「健康觀念傳遞不易，有感情才好講話」，除疫苗接種，醫院也推動慢性病防治衛教、癌症篩檢等，盼避免長者罹病後失能，這類教育宣導要順利推動，必須仰賴平日裡多與社區居民「博感情」。

為推展社區醫療服務，蔡兆勳指出，金山分院設有「社區服務時數積分」，只要參加醫院各項活動，都能累積時數，作為個人績效指標之一，希望帶動同仁用心參與。

台大醫院 媽祖 遶境 金山

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