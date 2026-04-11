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台大金山分院居家醫療 牙醫到宅大陣仗

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院金山分院推動牙科居家醫療。圖／蔡兆勳院長提供
台大醫院金山分院推動牙科居家醫療。圖／蔡兆勳院長提供

台大金山分院照顧在地居民，提供的醫療服務含括搖籃到墳墓，院長蔡兆勳說，除了住院，為了符合居民在家中也能接受治療的期待，居家醫療是非常重要一環，全力推動出院準備到居家醫療，近期更將居家醫療領域推廣至執行上相對困難的「牙科」，牙醫師帶上團隊、扛起設備走入居民家中為長者看牙。

蔡兆勳是安寧緩和專科醫師，他分享，擔任住院醫師時，照顧一位四十多歲肝癌末期女性患者，患者因肝臟腫瘤大，只能躺臥輪椅，他每天挪出時間推她到院外曬太陽。病人離開後，她的父親將病人生前交代贈送的領帶交給他，讓他很受鼓舞，「其實我沒有做什麼，只是陪她聊天說話，這件事提醒我，醫療的核心是關心、是病人感受」。

理念延續至今，蔡兆勳在金山分院推動最困難的牙科居家醫療。牙醫師到病人家中看牙，不像醫師戴上聽診器即可，必須扛上多種器具，重如行軍，且高齡臥床病人在治療時容易嗆咳、躁動，尤其失能病人吞嚥功能不佳，治療風險更高，因此人力要足，除牙醫師，還需配置護理師、助理，治療過程中穩定病人肢體，避免意外。

蔡兆勳指出，由於沒有立即危險性，牙科在居家醫療中常被忽略，但不少失能臥床病人有牙口問題。即便每次出動帶上大隊人馬，還須司機駕車，要花油錢成本，有時一整個上午只能看一至兩位病人，但對醫院而言，推動牙科居家醫療是實踐社會公益，不可以成本考量。

居家醫療為台大金山分院特色，蔡兆勳說，該院設居家護理所，由七名居家護理師、五位家醫科醫師，及社工、營養師、心理師組成團隊，收案兩百位病人，從不能出門但需穩定更換管路的病人，至重症臥床患者，還有居家安寧醫療，他經常帶隊外出看診，脫下白袍，「我看起來就是鄉親！」

對於居家安寧醫療，蔡兆勳說，除了陪伴病人與家屬走過生命末期的歷程，協助完成人生最終心願，當病人往生後，護理師主動追蹤家屬悲傷調適，透過居家訪視、舉辦遺族關懷活動等持續追蹤。

開設廿四小時急診、推展居家醫療均需要人力，近年醫療人力出走，台大金山分院遠在偏鄉，多少受到衝擊。蔡兆勳指出，金山分院也遇人力不足困境，為確保民眾醫療需求，急診室不能關、居家醫療也要持續，院方設法透過蓋宿舍、改善環境，盼招募更多同仁。

居家醫療 醫院 金山

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