台大金山分院院長蔡兆勳 落實「醫養合一」

廿年前，為服務北海岸居民急性醫療需求，金山醫院成立，但因居民少、服務量低，經營屢陷困境。台大醫療體系於十五年前接手，挹注總院資源及人力，台大醫院金山分院院長蔡兆勳指出，隨金山在地人口結構改變，我國進入超高齡社會，今年將興建第二醫療大樓，擴大復健空間、設立住宿式長照機構，落實醫養合一，一條龍式照顧。

扮募款者 不改服務初心

早年新北市金山地區醫療資源稀缺，民眾如發生心肌梗塞等急症，需送往淡水、基隆救治，過程有如與死神搶命，相當驚險。因核二廠設立在金山，民眾要求政府設立醫院回饋居民。蔡兆勳說，醫院雖建立，但前五年虧損嚴重，負責經營的民間醫院不斷轉換，最終由台大醫院接手，去年為台大醫院金山分院改制十五周年。

蔡兆勳指出，金山分院雖有總院資助，並派總院醫師支援開診，加上政府各式計畫性預算支持，財務仍「很難打平」。作為院長，他也要扮演募款者，向周邊民間非營利組織募款，即便如此，服務民眾初心不改。金山年輕人口外流，當地多為長者，人口老化，院方也逐漸調整服務內容，從急性、旅遊醫療，轉向長照、社區醫療。

社區互動 照顧民眾身心

台大金山分院服務北海岸萬里區、金山區、石門區及部分三芝區區民。蔡兆勳說，目標是照顧好這四區居民健康，他的宗旨是醫療照顧必須有深度，不僅治療病人器官系統健康，也關照民眾心靈，促進心理健康、推動社交活動；同時必須有廣度，人不可能獨處，須從全家、全社區觀點，增加居民社會互動，這也能提升健康。台大金山分院一樓大片空間為醫院復健室，設有各項復健器材，白天可見許多長輩在物理治療師引導下，從事各項復健活動。

醫院大廳設有「社區資源中心」，供民眾諮詢各項醫療及預防保健服務，凸顯台大金山分院作為社區型醫院經營特色；另設有失智症共照中心，由周邊區域衛生所轉介的失智病人，由中心進行個案管理。

長照復健 建新醫療大樓

台大金山分院著重社會責任，蔡兆勳說，歷經多位院長努力，已購得醫院旁土地，今年六月底將動工興建第二醫療大樓，主要照顧民眾長照、復健需求，一樓規畫為營養室廚房，二樓設置復健室及健康管理中心，三、四樓成立住宿型長照機構，五、六樓則為員工宿舍，樓層規畫核心是考量高齡社會，強調「醫養合一」。

金山醫院目前並無配置廚房，蔡兆勳指出，醫院建設初期，考量在地病人即使住院，也多由家屬準備吃食，習慣吃自家烹製料理，如今邁入超高齡社會，民眾重視營養調配，醫院需設置營養室，服務病人，提供營養均衡、符合長者需求的餐食，也可提供留宿員工伙食。

蔡兆勳指出，金山長照資源不足，早年長輩多不願入住長照機構，如今長輩觀念轉變，因兒女遠赴市區工作，在機構居住總比獨居好，住宿型長照需求增加，醫院設置住宿型長照機構，讓長輩在地安老；而高齡化也帶來復健需求，現行醫院復健空間雖寬敞，但民眾需求高漲，因此在新大樓中也保留區域作為復健室使用。

失智共照 一條龍式照顧

蔡兆勳表示，金山分院已設有失智共照據點，未來復健、健檢量能增加，住宿型長照機構加入，可讓醫院落實「醫養合一」的高齡照顧理念，加上居家醫療、安寧緩和及遺族悲傷關懷等既有服務持續拓展，可讓醫院「一條龍式」照顧在地民眾。

居家醫療為台大醫院金山分院特色，圖為該院院長蔡兆勳（左二）探視居家醫療個案。圖／蔡兆勳院長提供

關於蔡兆勳

生日：1967年次 59歲

專長：家庭醫學、安寧醫療、老年醫學

現任：

台大醫院金山分院院長

台灣老年學暨老年醫學會理事長

台灣家庭醫學醫學會副理事長

台大醫學院家庭醫學科教授

經歷：

台大家庭醫學部及緩和醫療科主任

台大醫學院家庭醫學科主任

台灣安寧緩和醫學學會理事長

台大金山分院ESG重要實踐

2026年1月：洗腎團隊獲衛福部友善就醫標竿競賽創意組佳作

2025年11月：出院準備團隊獲28屆SNQ國家品質標章

2025年8月：簽署「醫院永續發展倡議」

2025年6月：「北海岸社區連續性整合醫療」獲第21屆遠見ESG企業永續獎暨第1屆醫療永續獎公益推動組績優獎

2024年12月：「居家照護新典範」獲國家生技醫療品質獎銀獎