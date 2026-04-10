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白沙屯媽祖進香 氣象署首度陪走報氣象

中央社／ 台北10日電

超過46萬人報名的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香12日起駕，交通部中央氣象署今天表示，今年首推「行動氣象儀進香隨走」深入人群，陪香燈腳一起走，即時掌握天氣動態。

氣象署發布新聞稿說，除「行動氣象儀進香隨走」，加上去年受歡迎的定點現場天氣預報播報與白沙屯客製化網頁服務，結合即時行動觀測與線上互動服務。

氣象署表示，設計「氣象君和你一起走」活動，由氣象署員工背行動氣象儀隨行觀測，即時回傳進香隊伍所在地天氣資訊，呈現在白沙屯客製化網頁（https://gov.tw/Mfp），讓香燈腳隨時隨地能透過網路掌握第一手天氣資訊。

此外，氣象署說，氣象團隊分別於12日上午10時30分及16日上午8時30分於拱天宮廟埕與雲林縣警察局北港分局北辰派出所現場播報天氣，提供最新天氣預報訊息。

氣象署說，12日也將在白沙屯庄內設攤與民眾互動，進香期間會手持「秒查天氣」手舉牌穿梭於人潮中，直接傳達預報訊息，與民眾交流，並於定點擺攤日及隨香行進期間限量發特製結緣小物「UV變色鑰匙圈」，透過鑰匙圈在紫外線曝曬下顏色變化，提醒民眾注意防曬。

氣象署 白沙屯媽祖

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