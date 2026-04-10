基隆及東北角海域珊瑚白化 海大與富邦人壽將放流萬尾原生種魚苗

針對基隆及東北角海域日益嚴重的珊瑚白化與漁業資源枯竭，國立台灣海洋大學與富邦人壽5月啟動「海洋保育產學合作計畫」，由海大水產養殖學系特聘教授兼副校長冉繁華領軍，將學術復育技術與企業資源深度結合，展開具體的原生種魚苗放流與生態復育行動。

雙方計畫今年度在東北角海岸放流逾萬尾原生種魚苗，更將透過珊瑚復育與海藻生態工作坊、水域安全講座、海洋生態教育等，將學術成果轉化為海洋教育。

海大副校長冉繁華指出，面對全球氣候變遷、人類經濟活動影響，基隆及東北角海域的珊瑚、藻類、原生魚類於生存棲息、物種繁衍上，遭遇環境變化、過度捕撈等生態衝擊，與企業的合作不僅是資金的挹注，更是企業志工的實際參與。

富邦人壽表示，水資源對維護生態系統至關重要，有感於珊瑚白化、海洋藻類及漁業資源減少等問題，富邦人壽關心河川廢棄物議題，持續促動公私協力攔阻陸地垃圾順流而下汙染汪洋，今年起同時推向海洋生態保育需求，引領企業志工協助復育操作及生態踏查等工作。

海洋大學整合基隆八斗子漁村文物館、文化部及基隆市政府的相關資源，將保育行動延伸至漁村文化保存與在地傳承，使產學合作不僅止於生態修復，更能帶動地方文化的重生。