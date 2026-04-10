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響應2050淨零排放 汐止國泰醫院通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
汐止國泰綜合醫院通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，由院長林慶齡（左）代表接受認證單位頒發證書。圖／汐止國泰綜合醫院提供
汐止國泰綜合醫院通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，由院長林慶齡（左）代表接受認證單位頒發證書。圖／汐止國泰綜合醫院提供

響應「2050淨零排放」政策，汐止國泰醫院積極推動多項減碳措施，已於3月26日通過由BSI英國標準協會（British Standards Institution）頒發的ISO 14064-1溫室氣體盤查認證。汐止國泰醫院院長林慶齡表示，面對全球氣候變遷與淨零轉型趨勢，醫療機構不僅肩負守護民眾健康的使命，也應積極承擔環境責任。

ISO 14064-1為國際通用的溫室氣體盤查標準，著重於組織層級排放量的量化、監測與揭露。汐止國泰全面盤點院內能源使用、設備運作及相關排放來源，透過第三方專業機構驗證，提升碳排資訊的透明度與可信度，為後續減碳行動奠定基礎。

汐止國泰醫院在盤查過程中，同步推動「員工通勤型態調查」，進一步掌握同仁日常通勤產生的間接碳排放情形，作為未來規畫低碳通勤措施的重要依據，逐步將碳管理從院內營運延伸至員工生活層面。

除完成溫室氣體盤查外，汐止國泰醫院也積極推動多項具體減碳措施，包括通過經濟部「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」，逐步汰換3台高耗能冰水主機，以提升整體能源使用效率；同時呼應永續及環保理念，推動健康蔬食日，於員工團膳中提供特製低碳蔬食餐盒，從飲食面向落實減碳行動。院方也辦理員工健康促進活動，鼓勵同仁搭乘大眾運輸工具，展現全院共同響應低碳生活的行動力。

林慶齡表示，醫院透過導入國際標準進行溫室氣體盤查，建立完整的碳排管理基礎，並結合各項節能與減碳措施，持續朝低碳醫療體系穩健邁進。通過ISO 14064-1驗證，不僅是對現階段永續作為的肯定，更是邁向淨零轉型的重要起點。未來將持續精進永續治理，結合醫療專業與環境責任，為社會創造更健康、低碳且永續的未來。

減碳 汐止

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