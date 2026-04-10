陳適安獲頒中大名譽博士 首創心房顫動電燒術全球典範

中央大學今日頒台中榮民總醫院前院長陳適安名譽博士學位，表彰他對台灣醫療發展的深遠貢獻，與在醫學專業、醫院治理、學術發展及社會服務等面向的卓越成就。陳適安以近四十載歲月深耕心臟內科臨床與創新研究，讓無數失序的心跳重回穩定的節奏，並首創心房顫動電燒術，領先全球與成為治療典範。

中大表示，陳適安長年專注於心律不整與心房顫動的診療與創新，是國際心臟醫學界公認的重要先驅，2000年提出「非肺靜脈起源性心房顫動」理論，成功鑑別並治療非肺靜脈異常放電來源，大幅提升電燒手術成功率，創新技術獲美國心律醫學會高度肯定，被譽為「台北方法」（Taipei Approach），成為全球臨床重要指標。

陳適安從醫投身心臟領域近四十年，台灣三分之二心臟科醫師出其門下；他獲頒名譽博士，也是中央大學生醫理工學院成立十二年以來，首位唯一獲推薦的名譽博士。校長蕭述三表示，名譽博士不僅是榮譽，更是向長年守護醫學價值的典範人物陳適安致敬。

陳適安以頻譜分析、電燒手術為心臟醫學領域帶來關鍵性突破，持續為醫學創造突破與希望，更令人感佩的是，他傾心育才，讓心臟技術因之遍布四方。蕭述三強調，大學的價值在於追求真理、服務社會，而陳適安醫師兼具人文關懷與醫學技術，誠為中大學生學習的典範。

典禮引言人中央研究院院士黃鍔指出，陳適安出身台灣本土教育體系，勤懇紮實，終成世人眼中心臟學科領袖，證明學問惟論第一，無關立足何處。全球心房顫動患者僅占人口0.7%，數字雖小，乘於全球基數，卻是千萬人的煎熬。陳適安技術突破，不僅治療，更能預知，重新定義心臟病處置邏輯，化曾經被動順應的慢性病為主動預防，期勉學子學習其挑戰未知的精神，履踐篤實之風。

陳適安表示，在榮總體系服務四十年，能於政府醫院盡醫者本分，服務病友、回饋社會，是莫大榮幸。一路走來，感恩良多。今日聆聽開場莫札特樂曲，他感觸甚深，這兩首曲子，正是他當年擔任管弦樂團首席時最常演奏的曲目，世人讚莫札特為天才，卻少有人理解他背後的煞費苦心。

他自認比莫札特幸運，研究之路雖艱辛，幸得伴侶一路支持，特此深謝。中央大學歷史悠久，獲頒名譽博士榮幸之至，期許未來與校方同行致遠，為台灣醫療的學術、研究與教學共同努力。