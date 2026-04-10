快訊

陽台「藏起來」更好？老公寓特殊格局掀熱議 網友正反意見不一

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

聽新聞
0:00 / 0:00

陳適安獲頒中大名譽博士 首創心房顫動電燒術全球典範

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中央大學頒授陳適安（右）名譽博士學位，彰顯他對台灣醫療發展的深遠貢獻。圖／中央大學提供
中央大學頒授陳適安（右）名譽博士學位，彰顯他對台灣醫療發展的深遠貢獻。圖／中央大學提供

中央大學今日頒台中榮民總醫院前院長陳適安名譽博士學位，表彰他對台灣醫療發展的深遠貢獻，與在醫學專業、醫院治理、學術發展及社會服務等面向的卓越成就。陳適安以近四十載歲月深耕心臟內科臨床與創新研究，讓無數失序的心跳重回穩定的節奏，並首創心房顫動電燒術，領先全球與成為治療典範。

中大表示，陳適安長年專注於心律不整與心房顫動的診療與創新，是國際心臟醫學界公認的重要先驅，2000年提出「非肺靜脈起源性心房顫動」理論，成功鑑別並治療非肺靜脈異常放電來源，大幅提升電燒手術成功率，創新技術獲美國心律醫學會高度肯定，被譽為「台北方法」（Taipei Approach），成為全球臨床重要指標。

陳適安從醫投身心臟領域近四十年，台灣三分之二心臟科醫師出其門下；他獲頒名譽博士，也是中央大學生醫理工學院成立十二年以來，首位唯一獲推薦的名譽博士。校長蕭述三表示，名譽博士不僅是榮譽，更是向長年守護醫學價值的典範人物陳適安致敬。

陳適安以頻譜分析、電燒手術為心臟醫學領域帶來關鍵性突破，持續為醫學創造突破與希望，更令人感佩的是，他傾心育才，讓心臟技術因之遍布四方。蕭述三強調，大學的價值在於追求真理、服務社會，而陳適安醫師兼具人文關懷與醫學技術，誠為中大學生學習的典範。

典禮引言人中央研究院院士黃鍔指出，陳適安出身台灣本土教育體系，勤懇紮實，終成世人眼中心臟學科領袖，證明學問惟論第一，無關立足何處。全球心房顫動患者僅占人口0.7%，數字雖小，乘於全球基數，卻是千萬人的煎熬。陳適安技術突破，不僅治療，更能預知，重新定義心臟病處置邏輯，化曾經被動順應的慢性病為主動預防，期勉學子學習其挑戰未知的精神，履踐篤實之風。

陳適安表示，在榮總體系服務四十年，能於政府醫院盡醫者本分，服務病友、回饋社會，是莫大榮幸。一路走來，感恩良多。今日聆聽開場莫札特樂曲，他感觸甚深，這兩首曲子，正是他當年擔任管弦樂團首席時最常演奏的曲目，世人讚莫札特為天才，卻少有人理解他背後的煞費苦心。

他自認比莫札特幸運，研究之路雖艱辛，幸得伴侶一路支持，特此深謝。中央大學歷史悠久，獲頒名譽博士榮幸之至，期許未來與校方同行致遠，為台灣醫療的學術、研究與教學共同努力。

中央大學生醫理工學院成立十二年以來，陳適安（中）是首位也是唯一獲推薦的名譽博士。圖／中央大學提供
中央大學生醫理工學院成立十二年以來，陳適安（中）是首位也是唯一獲推薦的名譽博士。圖／中央大學提供

中央大學

延伸閱讀

亞洲唯一氣膠中心出擊 中山大學生前進美國頂尖實驗室

全球第9人！元智大學徐業良榮獲高齡科技大師殊榮

外科神刀手／游明晉 全球前2%頂尖科學家 帶年輕醫師一同成長

相關新聞

足跡遍及捷運、信義區燒肉店！北市30多歲男確診麻疹 緊急匡列383人

北市新增1例麻疹境外移入確定病例，30多歲本國籍男性4月1日出現疲憊與結膜炎症狀，3日開始有發燒、咳嗽症狀，從手部、臉到身體出現紅疹，經就醫後通報採檢，8日疾病管制署研判確診。北市衛生局今說，此個案匡列同住者、同事及就醫接觸者等383人接觸者。

把握好天氣！多雲到晴持續到14日 「這日」起受鋒面影響水氣多

中央氣象署今天表示，多雲到晴的天氣型態將持續到14日，預計14日晚間鋒面接近、15日通過，屆時桃園以北將有零星短暫陣雨，...

農業部改公告制、採雙軌購藥…開會無共識 動物用藥新制暫緩上路

寵物用藥新制原訂七月上路，卻因登錄動保用藥的項目少，引發獸醫、飼主擔心取得用藥不易、延誤救治。農業部防檢署今召開研商會議，宣布將登錄制改為公告制，並採雙軌制購藥。會議主席、農業部次長杜文珍原決議今天不做出結論，但現場陸續有獸醫師表達擔憂，最後現場、線上表決「翻盤」，決定配套完備前，新制暫緩上路。

糖、納、脂肪超標就「紅標」 食品標示「紅黃綠」新制最快下半年上路

為讓民眾直觀辨識食品營養資訊，衛福部食藥署與國健署合作訂出營養資訊「紅黃綠」標示制度，鼓勵食品業者在外包裝標示糖、鈉、飽和脂肪含量，並依含量高低區分紅、黃、綠三等級，最健康的「綠標」，若為固體食品，每100公克含糖量須低於15公克、納低於120毫克、飽和脂肪低於1.5公克...

不是糖尿病引起！7旬男多次低血糖昏迷 竟是肺部大腫瘤作祟

彰化縣一名70歲陳姓男子多次昏迷送醫，起初以為是三高代謝疾病或糖尿病引起，戒酒也沒用，經醫師檢查空腹血糖偏低但糖化血色素正常，懷疑為非典型低血糖，住院檢查期間仍反覆發作低血糖，最後在胸部X光與電腦斷層檢查，發現少見的肺腫瘤，產生了合併低血糖症狀。

響應2050淨零排放 汐止國泰醫院通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證

響應「2050淨零排放」政策，汐止國泰醫院積極推動多項減碳措施，已於3月26日通過由BSI英國標準協會（British Standards Institution）頒發的ISO 14064-1溫室氣體盤查認證。汐止國泰醫院院長林慶齡表示，面對全球氣候變遷與淨零轉型趨勢，醫療機構不僅肩負守護民眾健康的使命，也應積極承擔環境責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。