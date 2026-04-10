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把握好天氣！多雲到晴持續到14日 「這日」起受鋒面影響水氣多

中央社／ 台北10日電
氣象署表示，多雲到晴的天氣型態將持續到14日，預計14日晚間鋒面接近、15日通過，屆時桃園以北將有零星短暫陣雨，高溫也會稍微降低。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
氣象署表示，多雲到晴的天氣型態將持續到14日，預計14日晚間鋒面接近、15日通過，屆時桃園以北將有零星短暫陣雨，高溫也會稍微降低。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

中央氣象署今天表示，多雲到晴的天氣型態將持續到14日，預計14日晚間鋒面接近、15日通過，屆時桃園以北將有零星短暫陣雨，高溫也會稍微降低。

中央氣象署預報員黃恩鴻今天向媒體表示，明天還是多雲到晴，北東雲量仍多一點，桃園以北、宜蘭跟山區有零星降雨機率，大多時間都是多雲到晴天氣，午後山區則有零星雨勢。

黃恩鴻說，14日晚間起鋒面接近，桃園以北有零星短暫陣雨，15日鋒面通過，16日及17日的水氣多，桃園以北、東半部與恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，明天到14日高溫落在攝氏29度到32度，低溫則落在21度到23度，15日受到鋒面影響，高溫略降到26度到28度，中南部則不受影響，約29度到31度，低溫則沒有變化，16日起降雨趨緩，溫度回升。

根據中央氣象署觀測，颱風辛樂克下午2時的中心位置在北緯7.9度，東經151.1度，以每小時4公里速度，向北北西前進。

黃恩鴻表示，預估辛樂克最快明天增強為中度颱風，路徑朝西北轉北，對台灣沒有影響。

氣象署

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