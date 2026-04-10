衛福部第3季試辦 未來陪同外出、購物等非核心服務開放非居服員執行

內政部公布今年3月全台新生兒8798人，雖比上個月增加34.88％，但比去年3月少了590人、年減6.28％。少子化加劇超高齡社會的挑戰，避免居服人力不足，衛福部將修改現行長照服務居家照顧服務派工機制，非核心照顧如餐食照顧、陪同外出等，開放16歲以上不限學歷者，完成12小時培訓後執行，最快今年第3季公布試辦計畫。

台灣已進入超高齡社會，長照3.0十年計畫今年開啟，立法院厚生會長期照顧推動委員會今天舉行「長照產業人力資源」討論，從超高齡社會下照顧產業人力之整體性，進一步檢視長期照顧體系中居家、社區及機構服務，針對照顧人力缺口思考未來因應。

衛福部長照司副司長吳希文表示，目前全台約90萬人接受長照服務，照服員相較2016年的2.5萬人，成長至去年的10.3萬人，成長約4.1倍，但面臨少子化，維持投入人力是一大挑戰。現行居家照顧服務項目皆由照服員執行，預計提出修正計畫草案，讓專業分工深化，引進更多人力。

針對居家照顧服務派工機制，吳希文表示，現行規定居家照顧服務項目全由照服員執行，包含基本日常照顧、依指示至入藥盒、代領代購或代送，為因應人力短缺且專業化需求，試辦期間將開放多元人力執行部分非核心照顧，如餐食照顧、陪同外出、家務協助及代領代送代購等。

根據統計，2024年僅使用非核心服務有6萬6395人、混合使用核心及非核心服務22萬9326人、僅使用核心服務6萬929人。吳希文表示，試辦計畫開放16歲以上不限學歷者，完成12小時培訓後，協助執行如餐食照顧、陪同外出、家務協助及代領代送代購工作，自計畫核定日起執行一年。

吳希文表示，試辦計畫導入多元人力，提供僅需要非核心服務案家，排除相對困難的失智症、身心障礙、特殊使用需求者試辦推動，並讓照顧服務人員專注在更需要專業的照顧任務，依案家需求包括核心與非核心服務項目，則仍派由照服員獨力完成。預可讓照服人員更專注於核心業務，促進中高齡及二度就業，同步評估試辦效益及支付價格合理性。

衛福部長照司去年邀集各地方政府進行可行性研商會議，也徵求部分有意願執行的地方政府參加說明會，已收集大家意見，預計修正計畫草案完成後，再請地方政府表示意見，希望今年第三季公布試辦計畫，計畫核定日起執行一年。

根據國發會統計，台灣總人口從2019年2360萬人達高峰後，即持續下降，預估今年15至64歲主要勞動力人口1594萬人，至2070年將減少至697萬人，65歲以上高齡人口則從今年467萬人，2070年上升至697萬人，與勞動力人口相當。從2016年至去年底，照服員人力成長約4.1倍、個管、照管專員從353人增到5818人，截至去年底，實際投入長照服務的在職照服員達8萬8804人，占全部照顧人力86%。