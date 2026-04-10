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衛福部第3季試辦 未來陪同外出、購物等非核心服務開放非居服員執行

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
立法院厚生會長期照顧推動委員會今天舉行「長照產業人力資源」討論，衛福部長照司預計今年第三季試辦核心及非核心的居家照顧服務派工機制，以補足缺工問題。記者翁唯真／攝影
立法院厚生會長期照顧推動委員會今天舉行「長照產業人力資源」討論，衛福部長照司預計今年第三季試辦核心及非核心的居家照顧服務派工機制，以補足缺工問題。記者翁唯真／攝影

內政部公布今年3月全台新生兒8798人，雖比上個月增加34.88％，但比去年3月少了590人、年減6.28％。少子化加劇超高齡社會的挑戰，避免居服人力不足，衛福部將修改現行長照服務居家照顧服務派工機制，非核心照顧如餐食照顧、陪同外出等，開放16歲以上不限學歷者，完成12小時培訓後執行，最快今年第3季公布試辦計畫。

台灣已進入超高齡社會，長照3.0十年計畫今年開啟，立法院厚生會長期照顧推動委員會今天舉行「長照產業人力資源」討論，從超高齡社會下照顧產業人力之整體性，進一步檢視長期照顧體系中居家、社區及機構服務，針對照顧人力缺口思考未來因應。

衛福部長照司副司長吳希文表示，目前全台約90萬人接受長照服務，照服員相較2016年的2.5萬人，成長至去年的10.3萬人，成長約4.1倍，但面臨少子化，維持投入人力是一大挑戰。現行居家照顧服務項目皆由照服員執行，預計提出修正計畫草案，讓專業分工深化，引進更多人力。

針對居家照顧服務派工機制，吳希文表示，現行規定居家照顧服務項目全由照服員執行，包含基本日常照顧、依指示至入藥盒、代領代購或代送，為因應人力短缺且專業化需求，試辦期間將開放多元人力執行部分非核心照顧，如餐食照顧、陪同外出、家務協助及代領代送代購等。

根據統計，2024年僅使用非核心服務有6萬6395人、混合使用核心及非核心服務22萬9326人、僅使用核心服務6萬929人。吳希文表示，試辦計畫開放16歲以上不限學歷者，完成12小時培訓後，協助執行如餐食照顧、陪同外出、家務協助及代領代送代購工作，自計畫核定日起執行一年。

吳希文表示，試辦計畫導入多元人力，提供僅需要非核心服務案家，排除相對困難的失智症、身心障礙、特殊使用需求者試辦推動，並讓照顧服務人員專注在更需要專業的照顧任務，依案家需求包括核心與非核心服務項目，則仍派由照服員獨力完成。預可讓照服人員更專注於核心業務，促進中高齡及二度就業，同步評估試辦效益及支付價格合理性。

衛福部長照司去年邀集各地方政府進行可行性研商會議，也徵求部分有意願執行的地方政府參加說明會，已收集大家意見，預計修正計畫草案完成後，再請地方政府表示意見，希望今年第三季公布試辦計畫，計畫核定日起執行一年。

根據國發會統計，台灣總人口從2019年2360萬人達高峰後，即持續下降，預估今年15至64歲主要勞動力人口1594萬人，至2070年將減少至697萬人，65歲以上高齡人口則從今年467萬人，2070年上升至697萬人，與勞動力人口相當。從2016年至去年底，照服員人力成長約4.1倍、個管、照管專員從353人增到5818人，截至去年底，實際投入長照服務的在職照服員達8萬8804人，占全部照顧人力86%。

居服員 內政部 衛福部

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