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足跡遍及捷運、信義區燒肉店！北市30多歲男確診麻疹 緊急匡列383人

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市新增1例麻疹境外移入確定病例，30多歲本國籍男性於可傳染期間有公共場所活動史，相關場域及搭乘過的公車及捷運均已加強清消。北捷示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者邱瓊玉攝影
北市新增1例麻疹境外移入確定病例，30多歲本國籍男性於可傳染期間有公共場所活動史，相關場域及搭乘過的公車及捷運均已加強清消。北捷示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者邱瓊玉攝影

北市新增1例麻疹境外移入確定病例，30多歲本國籍男性4月1日出現疲憊與結膜炎症狀，3日開始有發燒、咳嗽症狀，從手部、臉到身體出現紅疹，經就醫後通報採檢，8日疾病管制署研判確診。北市衛生局今說，此個案匡列同住者、同事及就醫接觸者等383人接觸者。

衛生局表示，個案於可傳染期間有公共場所活動史，相關場域及搭乘過的公車及捷運均已加強清消，提醒曾與個案足跡重疊者，請自主健康監測至4月21日。

該個案3月30日10時許從捷運萬芳醫院站至忠孝復興站轉乘，再到市政府站；19時30分至22時30分在老井極上燒肉台北信義店；22時許至23時許從捷運台北101/世貿站至大安站轉乘，再到萬芳醫院站。

3月31日20時30分許到全家便利商店萬芳店。4月1日10時許搭乘欣欣客運棕6從捷運萬芳醫院至捷運市政府；20時許從捷運市政府站至忠孝復興站轉乘，再到捷運萬芳醫院站；20時許至21時許至全家便利商店中科大店。4月2日18時許、3日12時許曾至康宜庭興隆藥局。

衛生局提醒，麻疹會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，傳染力非常強，確診者出疹前4天至後4天皆具有傳染力，感染後會有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎及出疹等症狀。

衛生局說，接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議要佩戴口罩，盡量避免出入人多擁擠的公共場所及接觸小於1歲嬰兒、尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)接種之幼童、孕婦或免疫不全病人。

如有紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等疑似症狀者，請盡速與居住地健康服務中心、台北市防疫專線02-23753782或1922聯繫，由衛生單位安排就醫，就醫時請主動告知醫師接觸史，降低病毒傳播風險。

北市新增1例麻疹境外移入確定病例，30多歲本國籍男性於可傳染期間有公共場所活動史，相關場域及搭乘過的公車及捷運均已加強清消。期間曾搭捷運、公車等。圖／北市衛生局提供
北市新增1例麻疹境外移入確定病例，30多歲本國籍男性於可傳染期間有公共場所活動史，相關場域及搭乘過的公車及捷運均已加強清消。期間曾搭捷運、公車等。圖／北市衛生局提供

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