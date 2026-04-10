農業部改公告制、採雙軌購藥…開會無共識 動物用藥新制暫緩上路

寵物用藥新制原訂七月上路，卻因登錄動保用藥的項目少，引發獸醫、飼主擔心取得用藥不易、延誤救治。農業部防檢署今召開研商會議，宣布將登錄制改為公告制，並採雙軌制購藥。會議主席、農業部次長杜文珍原決議今天不做出結論，但現場陸續有獸醫師表達擔憂，最後現場、線上表決「翻盤」，決定配套完備前，新制暫緩上路。

農業部防檢署今下午邀集衛福部食藥署、藥師公會、獸醫師公會、藥商等單位，召開研商「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議，徵詢各界意見。

會議中有不少獸醫表達，最近就開始有藥商不願賣藥給獸醫院，必須跟同藥調藥，擔心新制上路後，用藥取得會更加不便。也有偏鄉獸醫師以日前的清明連假為例，連假期間接的都是急診案例，但所有藥局都沒開，且偏鄉鄉距遙遠，也無法確保藥品的取得近便性，若新制要在七月上錄，至少要先確保寄存制度的運作，否則現在已經開始買不到藥了。

杜文珍表示，就農業部立場，大前提確保動物用藥取得無虞、無缺，若配套未完善就實施新制，會是大災難，今天就先不做出結論。不過，有獸醫師認為，若今天沒有明確做出延期的結論，無法讓獸師、飼主安心。

因無法取得共識，杜文珍決定現場、線上舉手表決，包括現場40人、線上最高一度有77人，最後近四分之三都贊成延後。杜文珍表示，將持續蒐集各界意見，相關團體持續開會共同研商，因為大家投票贊成延後，故原訂7月1日上路時間將延後。