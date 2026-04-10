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不是糖尿病引起！7旬男多次低血糖昏迷 竟是肺部大腫瘤作祟

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣70歲陳姓患者25公分的肺部腫瘤（圖中紅圈處）。圖／員榮提供
彰化縣70歲陳姓患者25公分的肺部腫瘤（圖中紅圈處）。圖／員榮提供

彰化縣一名70歲陳姓男子多次昏迷送醫，起初以為是三高代謝疾病或糖尿病引起，戒酒也沒用，經醫師檢查空腹血糖偏低但糖化血色素正常，懷疑為非典型低血糖，住院檢查期間仍反覆發作低血糖，最後在胸部X光與電腦斷層檢查，發現少見的肺腫瘤，產生了合併低血糖症狀。

員榮醫療體系員榮醫院今指出，陳姓患者飲酒習慣逾40年，曾罹患舌癌並接受手術，病情穩定，但去年9月起，陸續出現心悸、冒冷汗、步態不穩等低血糖典型症狀，多次在家中昏倒，被送醫急救測得血糖僅30 mg/Dl（一般正常值約100 mg/dL）。

陳姓患者戒掉各種壞習慣、正常飲食、按時服藥仍找不出低血糖原因，就到員榮醫院新陳代謝科就診，測得空腹血糖偏低但糖化血色素正常，初步排除糖尿病或藥物因素，懷疑為非典型低血糖，安排住院進一步檢查以釐清病因。

住院期間陳姓患者仍頻繁發作低血糖，多次低於30 mg/dL，需補充高濃度葡萄糖維持生理狀況穩定，後來胸部X光與電腦斷層檢查發現右肺有1顆腫瘤，影像顯示約15×11公分且壓迫周邊結構，並伴隨肋膜積液與淋巴結腫大。

經員榮醫院跨科會診副院長、胸腔內科醫師涂川洲，轉由在員榮駐診的胸腔外科醫師、秀傳醫院副院長李佳穎，採特用胸腔鏡輔助迷你開胸手術，完整切除大約25公分的罕見「肺部單發性纖維瘤」，因腫瘤太大，已侵犯肺葉及心包膜。

涂川洲表示，肺部單發性纖維瘤並不常見，約5%患者合併低血糖症狀，屬於典型的腫瘤伴隨症候群表現，因患者冒冷汗、心悸、意識不清等症狀反覆就醫，若未進一步檢查，易延誤診斷，若民眾沒糖尿病史卻出現不明原因低血糖甚至一再昏迷，應及早接受完整評估，而高齡、長期飲酒及既往癌症病史也可能增加複雜病因的風險，更需謹慎追蹤。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

低血糖 糖尿病 彰化縣 腫瘤

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