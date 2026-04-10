糖、納、脂肪超標就「紅標」 食品標示「紅黃綠」新制最快下半年上路

為讓民眾直觀辨識食品營養資訊，衛福部食藥署與國健署合作訂出營養資訊「紅黃綠」標示制度，鼓勵食品業者在外包裝標示糖、鈉、飽和脂肪含量，並依含量高低區分紅、黃、綠三等級，最健康的「綠標」，若為固體食品，每100公克含糖量須低於15公克、納低於120毫克、飽和脂肪低於1.5公克，指引預計下半年上路，業者可自主標示，但若標示不實，恐面臨至高400萬罰鍰。

食藥署草擬食品正面營養資訊標示指引，將以每100公克（固體）或每100毫升（液體）為標示基準，針對糖、鈉及飽和脂肪三項營養素，採「紅黃綠」三色分級標示。

綠色標示 固體食品：每100公克含糖低於5公克、鈉120毫克、飽和脂肪1.5公克 液體食品：每100毫升含糖低於2.5公克、鈉120毫克、飽和脂肪0.75公克 紅色標示 固體食品：每100公克含糖量大於15公克、鈉500毫克、飽和脂肪4.5公克 液體食品：每100毫升含糖量大於7.5公克、鈉250毫克、飽和脂肪2.25公克 黃色標示 含量介於綠色、紅色之間者，則可標示為黃標。

食藥署食品組組長許朝凱說，食品「紅黃綠」標示制度草案制定完成，近期將持續與食品業者溝通，預計今年下半年公告，雖是鼓勵而非強制，但民眾健康意識抬頭，傾向購買綠色標示產品，預期可由市場機制引導業者標示，並鼓勵業者設計符合綠標的食品；業者標示時，需符合產品實情，如未如實標示，視為「易生誤解」，有混淆市場秩序之虞，可依「食安法」罰鍰4至400萬元。

許朝凱說，標示基準經多次專家會議討論，取得醫界、營養界共識，食品業者如有意願標示，即起就能開始標示。

世界衛生組織（WHO）指出，不健康飲食為造成慢性非傳染性疾病重要危險因子之一。許朝凱說，依據國民營養調查結果，18歲以上成人中約63%鈉攝取量超過建議標準，另有17.3%游離糖攝取占總熱量逾10%。國際研究亦顯示，於食品外包裝正面採用具詮釋性（interpretive）營養標示，有助消費者直觀理解產品營養資訊，並支持其做出較健康的選擇。

不過，食藥署草擬的「紅黃綠」標示，雖標註糖、鈉、飽和脂肪含量比率，但紅黃綠標示僅用色塊區分，未以文字標註，對辨色力異常民眾稍嫌不友善，恐導致「買錯等級」。對此，許朝凱說，後續設計時可再研議納入文字標示，友善多元族群。衛福部規畫「健康幣」預計今年上路，衛福部國健署社區健康組科長秦義華說，目前尚未規畫健康幣可購買綠標食品。

衛福部食藥署與國健署合作訂出營養資訊「紅黃綠」標示制度，鼓勵食品業者在外包裝標示糖、鈉、飽和脂肪含量，並依含量高低區分紅、黃、綠三等級，最健康的「綠標」。圖／食藥署提供