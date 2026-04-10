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健康台灣深耕計畫首辦標竿分享 陳相國：因地制宜建構在地醫護新模式

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
為推動並落實「健康台灣」國政願景，醫師公會全國聯合會今舉辦首場「健康台灣深耕計畫—醫師公會體系標竿分享會議」。圖／醫師公會全聯會提供
為推動並落實「健康台灣」國政願景，醫師公會全國聯合會今舉辦首場「健康台灣深耕計畫—醫師公會體系標竿分享會議」。圖／醫師公會全聯會提供

推動並落實「健康台灣」國政願景，醫師公會全聯會昨天舉辦首場「健康台灣深耕計畫—醫師公會體系標竿分享會議」。理事長陳相國表示，此次標竿分享會議聚焦各地醫師公會執行團隊推動「健康台灣深耕計畫」的具體成果，目前各地因地制宜發展出在地創新模式，期透過標竿分享機制，促進各地醫師公會相互觀摩與經驗交流。

陳相國表示，活動由全聯會智庫承辦，共計三場次，邀集全國各縣市醫師公會分享計畫執行成果與實務亮點。回顧「健康台灣深耕計畫」自倡議、規畫至推動重要歷程，使深耕計畫得以在一年內完成預算爭取內容規畫及嚴格審查，並於去年8月底核定通過計畫並落地實施。

衛福部前部長邱泰源指出，健康台灣深耕計畫推動關鍵在於「醫療體系分級區域整合」與「社區整合型健康照護網絡」，並強調醫師公會及社區醫療群為串聯基層與社區資源的核心角色。醫療不僅存在於診間，更應深植於社區與民眾生活之中。

昨天會議中，各地醫師公會分享，例如東部地區資源有限，天然災害較多，花蓮縣醫師公會理事長周朝雄分享偏鄉韌性醫療網的建構經驗。

新北市醫師公會理事長顏鴻順提出以居家血壓為基礎的「888三高數位照護模式」，運用科技及人才培育促進社區慢性病管理。

桃園市醫師公會理事長吳家淦推動高齡健康「5區+1網行動計畫」，透過智慧科技、區域醫療分進與整合照顧平台，強化在地全人整合照護網絡。

台北市醫師公會理事長洪德仁宣示以人為本，以健康憲章為目標，整合社會資源及科技協助，從整體生活社會處方出發，強調健康應紮根於每一位民眾的日常之中。

後續場次將延伸至中部與南部地區，涵蓋社區整合照護、共病管理、智慧醫療應用及在宅照護等多元面向，呈現各縣市醫師公會以民眾為中心在地化推動健康政策的實踐成果。透過跨區域交流與專家評論機制，逐步建構可複製、可擴散的標竿模式，提升整體醫療體系效能、韌性與永續發展能力。

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻說，肯定標竿分享機制重要性，認為透過經驗交流與成果展示，有助優化既有計畫內容，也可協助尚在起步階段單位加速推動。健保會主委周麗芳則指出，台灣未來面對各項考驗，包括超高齡社會、長照3.0需求、慢性病防治及民眾心理壓力等，期盼醫界持續團結，提升國人健康水準並促進永續發展。

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