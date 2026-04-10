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3天連假！勞動節首次全國放假 國道實施匝道封閉、高乘載管制

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
勞動節首次全國放假，國道實施匝道封閉、高乘載管制。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
勞動節首次全國放假，國道實施匝道封閉、高乘載管制。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

今年勞動節連假為5月1日至5月3日，共計3天，勞動節為連假第1日。交通部高公局研判交通需求將以旅遊旅次為主，預估假期交通量為107~115百萬車公里(mvk)；其中首日南向可達62mvk，為平日的1.3倍。

本次勞動節首次成為全國放假的連續假期，高速公路局參考114年度教師節、光復節與115年度和平紀念日等類似特性連假，研判交通需求將以旅遊旅次為主。為審慎因應勞動節連假期間增加之交通需求，高公局透過大數據及AI模型分析歷年類似特性連續假期交通狀況，並研擬妥適之應變計畫，以及規劃相關交通疏導措施 (詳附表)，請用路人多加留意。

本次交通疏導措施包括匝道封閉，其中5月1日，0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)；5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。5月2日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。5月2日及3日，每日12至21時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。

5月2日及3日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道 實施高乘載管制。

5月1日至3日實施單一費率，5月1日至3日，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。5月1日至3日，每日0至5時暫停收費。

勞動節首次全國放假，國道實施匝道封閉、高乘載管制。圖／高公局提供
勞動節首次全國放假，國道實施匝道封閉、高乘載管制。圖／高公局提供

勞動節 高公局 連假

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