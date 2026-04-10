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吞嚥困難不是單純意外？醫師：有可能是三大類病變或早期食道癌

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
朝建銘醫師呼籲，頻繁噎到非小事，早期檢查才能及早找出病因並治療。圖／大千綜合醫院提供
朝建銘醫師呼籲，頻繁噎到非小事，早期檢查才能及早找出病因並治療。圖／大千綜合醫院提供

許多人進食時，如果不小心「噎到」或感到胸口悶卡，常直覺認為只是「吃太快」。苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師朝建銘提醒，吞嚥困難往往不是單純的意外，而是食道結構、動力學、甚至是早期食道癌的隱形前兆，如症狀持續超過兩周，務必提高警覺，及早就醫檢查。

朝建銘指出，臨床診斷時會先區分病人的困難是發生在「咽喉」還是「食道」，如果感覺食物下不去、卡在胸骨後方，或必須仰賴大量水分才能將食物「推」下去，這通常屬於「食道性吞嚥困難」，必須高度懷疑以下三類病變：

一、結構性阻塞（如食道癌、食道狹窄）：食道癌初期症狀不明顯，病人通常先從米飯、肉類等「固體食物」感到阻力，隨腫瘤增大，最後連流質都難以下嚥。此外，長期胃食道逆流導致黏膜反覆發炎、纖維化，也會造成管徑變窄。

二、動力功能障礙（如食道弛緩不能症）：食道肌肉無法正常蠕動或賁門括約肌無法放鬆，導致食物堆積，患者常伴隨劇烈胸痛、嘔吐，甚至睡覺時發生食物反流引起嗆咳。

三、鄰近器官壓迫：如巨大的主動脈瘤、縱隔腔腫瘤或心臟擴大，由外而內壓迫食道，導致吞嚥不順。 除了阻塞感，如果伴隨不明原因體重減輕、慢性貧血、非典型胸痛等症狀，可能是消化道惡性腫瘤、嚴重食道炎或食道念珠菌感染的徵兆，這些臨床併發症極易被民眾忽視。

朝建銘指出，想要預防食道病變，應從保護黏膜開始，以下提供四大生活建議：

一、細嚼慢嚥（給予食道肌肉足夠的緩衝時間）。

二、忌食過燙（避免高溫損傷食道上皮，降低癌變機率）。

三、減少刺激（降低咖啡因或辛辣食物攝取，避免胃食道逆流加劇）。

四、戒除菸酒檳榔（減少對食道黏膜的直接損傷）。

朝建銘呼籲，頻繁噎到絕非小事，早期發現結構性問題是挽救生命的關鍵。如吞嚥困難、疼痛症狀持續超過兩周，或合併體重下降，應盡快至肝膽腸胃科檢查，找出病因並及時治療。

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食道癌

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