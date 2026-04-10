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獸醫與飼主籲暫緩動物用藥新制 待有共識基礎再執行
農業部與衛福部制定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，原訂7月上路。該藥新制，要求可同時供寵物、人用藥品，需由藥商登錄為「動保用藥」才可直接提供獸醫診所。
截至今年3月31日，公告可供犬貓使用的人用藥品類別品項，防檢署共列出共701項，但僅有144項完成登錄，獸醫界認為，多項急救用針劑、醫用氧氣等尚未登錄，寵物夜間急診，恐因藥局營業時間結束，飼主買不到藥，導致治療延誤
不少獸醫、飼主與動保團體認為配套不完善，憂慮未來毛小孩將無法即時獲得藥物治療，下午在農業部防檢署前，要求農業部應持續與獸醫、動保團體等各專業團體研商，在共識基礎下再行執行。讓寵物醫療更有保障，也讓毛孩子的家長們放心。
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