快訊

農業部改公告制、採雙軌購藥…開會無共識 動物用藥新制暫緩上路

行凶還發行新歌！加害者拍片自首 認了當眾活活打死名導演

鄭麗文提「兩岸都是中國人」…綠議員追問是否認同？蔣萬安1句話回擊

聽新聞
0:00 / 0:00

獸醫與飼主籲暫緩動物用藥新制 待有共識基礎再執行

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
寵物用藥新制預定7月上路，不少獸醫、飼主與動保團體認為配套不完善，認為農業部不應冒然實施，應持續與獸醫、動保團體等專業團體研商，取得共識後再執行。記者許正宏／攝影
寵物用藥新制預定7月上路，不少獸醫、飼主與動保團體認為配套不完善，認為農業部不應冒然實施，應持續與獸醫、動保團體等專業團體研商，取得共識後再執行。記者許正宏／攝影

農業部衛福部制定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，原訂7月上路。該藥新制，要求可同時供寵物、人用藥品，需由藥商登錄為「動保用藥」才可直接提供獸醫診所。

截至今年3月31日，公告可供犬貓使用的人用藥品類別品項，防檢署共列出共701項，但僅有144項完成登錄，獸醫界認為，多項急救用針劑、醫用氧氣等尚未登錄，寵物夜間急診，恐因藥局營業時間結束，飼主買不到藥，導致治療延誤

不少獸醫、飼主與動保團體認為配套不完善，憂慮未來毛小孩將無法即時獲得藥物治療，下午在農業部防檢署前，要求農業部應持續與獸醫、動保團體等各專業團體研商，在共識基礎下再行執行。讓寵物醫療更有保障，也讓毛孩子的家長們放心。

寵物用藥新制預定7月上路，不少獸醫、飼主與動保團體認為配套不完善，憂慮未來毛小孩將無法即時獲得藥物治療，今聚集在農業部防檢署前，認為農業部不應將法案冒然上路。記者許正宏／攝影
寵物用藥新制預定7月上路，不少獸醫、飼主與動保團體認為配套不完善，憂慮未來毛小孩將無法即時獲得藥物治療，今聚集在農業部防檢署前，認為農業部不應將法案冒然上路。記者許正宏／攝影

寵物用藥新制將上路，不少獸醫、飼主與動保團體認為配套不完善，認為農業部不應冒然實施，應持續與獸醫、動保團體等專業團體研商，取得共識後再執行。記者許正宏／攝影
寵物用藥新制將上路，不少獸醫、飼主與動保團體認為配套不完善，認為農業部不應冒然實施，應持續與獸醫、動保團體等專業團體研商，取得共識後再執行。記者許正宏／攝影

寵物 農業部 衛福部

延伸閱讀

動物用藥新制惹議今開會研商 毛孩現身場外「抗議」

寵物用藥新制爭議…衛福部6點聲明 挺701項人藥供動物使用

懶人包／寵物用藥新制7月上路今拍版？直播網址、各界意見看這裡

備藥不易 寵物用藥新制 獸醫籲暫緩

相關新聞

農業部改公告制、採雙軌購藥…開會無共識 動物用藥新制暫緩上路

寵物用藥新制原訂七月上路，卻因登錄動保用藥的項目少，引發獸醫、飼主擔心取得用藥不易、延誤救治。農業部防檢署今召開研商會議，宣布將登錄制改為公告制，並採雙軌制購藥。會議主席、農業部次長杜文珍原決議今天不做出結論，但現場陸續有獸醫師表達擔憂，最後現場、線上表決「翻盤」，決定配套完備前，新制暫緩上路。

不是糖尿病引起！7旬男多次低血糖昏迷 竟是肺部大腫瘤作祟

彰化縣一名70歲陳姓男子多次昏迷送醫，起初以為是三高代謝疾病或糖尿病引起，戒酒也沒用，經醫師檢查空腹血糖偏低但糖化血色素正常，懷疑為非典型低血糖，住院檢查期間仍反覆發作低血糖，最後在胸部X光與電腦斷層檢查，發現少見的肺腫瘤，產生了合併低血糖症狀。

糖、納、脂肪超標就「紅標」 食品標示「紅黃綠」新制最快下半年上路

為讓民眾直觀辨識食品營養資訊，衛福部食藥署與國健署合作訂出營養資訊「紅黃綠」標示制度，鼓勵食品業者在外包裝標示糖、鈉、飽和脂肪含量，並依含量高低區分紅、黃、綠三等級，最健康的「綠標」，若為固體食品，每100公克含糖量須低於15公克、納低於120毫克、飽和脂肪低於1.5公克...

3天連假！勞動節首次全國放假 國道實施匝道封閉、高乘載管制

今年勞動節連假為5月1日至5月3日，共計3天，勞動節為連假第1日。交通部高公局研判交通需求將以旅遊旅次為主，預估假期交通量為107~115百萬車公里(mvk)；其中首日南向可達62mvk，為平日的1.3倍。

吞嚥困難不是單純意外？醫師：有可能是三大類病變或早期食道癌

許多人進食時，如果不小心「噎到」或感到胸口悶卡，常直覺認為只是「吃太快」。苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師朝建銘提醒，吞嚥困難往往不是單純的意外，而是食道結構、動力學、甚至是早期食道癌的隱形前兆，如症狀持續超過兩周...

過期近1年半還用…診所果酸換膚釀嚴重灼傷「花臉」 衛生局開罰

高雄一名女子控訴某皮膚科診所以果酸換膚，因操作疏失害她的臉嚴重灼傷紅腫變「大花臉」，事後補救治療宛如一場惡夢，痛批診所處置消極、草率，已著手蒐證採取法律途徑求償；衛生局今天認定是消費爭議，不過現場查獲診所使用過期果酸，已依法裁罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。