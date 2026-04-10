歌林AI智慧語音空調「聽得懂人話」 打造「懂你」的智慧居家幫手

歌林智慧語音空調，AI操控，一句話搞定。 圖／歌林 提供

炎熱天氣回到家，第一件事就是找冷氣遙控器？或半夜被冷醒，卻懶得起床調整溫度？這些看似日常的小麻煩，正是許多家庭每天都在面對的生活場景。隨著智慧家電持續進化，如今「動口不動手」的生活方式，正逐步成為現實。民眾對於居家生活的期待，已不再只是「功能夠用」，而是希望家電能更直覺、甚至主動理解需求。

從語音助理到智慧家居整合，讓傳統家電開始面臨轉型升級的關鍵時刻。在這樣的趨勢下，台灣家電品牌歌林即將推出全新AI智慧語音空調，主打「聽得懂人話」，將語音控制從過去的指令式操作，升級為更貼近日常對話的互動體驗，讓冷氣不只是家電，更像是一位能理解需求的生活管家。

相較於市面上需要記憶固定語音指令的產品，這款AI智慧語音空調導入自然語言理解技術，即使不是精準指令，也能判斷使用者的需求。例如只要說「有點熱」，系統就會自動調低溫度；只要說「幫我開暖氣」，系統也能快速切換模式。這樣的設計，讓語音控制不再有學習門檻，無論是長輩、小孩，甚至不熟悉科技產品的族群，也能輕鬆上手。

除了「聽得懂」，更進一步做到「越用越懂」。產品內建多項感測器，可偵測室內溫度、濕度與環境變化，並透過AI演算法持續學習使用者習慣，自動調整最適合的風速與溫度。像是家中有小孩時，可設定為較溫和穩定的模式；對於過敏體質者，系統也會強化空氣品質調節，提升居家舒適度。

對現代忙碌的生活節奏來說，便利性同樣關鍵。這款空調也支援APP遠端控制功能，讓使用者在回家前就能先開啟冷氣，一進門就享受舒適溫度；若外出後忘記關閉，也能隨時透過手機調整，兼顧便利與節能。

在產品技術與品質面上，此次歌林與台灣空調專業製造商鈞廣定合作，整合AI語音技術與空調核心製造能力。鈞廣定總經理李紹翊表示，此次合作不僅著重在智慧應用的導入，更強調產品本質的穩定與耐用，從壓縮機效能、冷媒控制到電路系統，都經過嚴謹設計與測試，希望讓消費者在享受智慧便利的同時，也能擁有安心、長久的使用體驗。

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隨著AI與物聯網技術逐漸融入日常生活，消費者對家電的期待，已不再只是單一功能，而是能主動理解需求、提供貼心服務的智慧體驗。從需要動手操作，到只需開口表達，冷氣的角色也正悄悄轉變。

當科技開始「聽懂你在說什麼」，真正的舒適生活，或許就是在你還沒意識到之前，環境早已為你準備好最剛剛好的溫度。

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