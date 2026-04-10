瘋媽祖也要顧身體！台中醫師親授「5大健康錦囊」

白沙屯拱天宮媽祖後天起駕，台中大甲鎮瀾宮大甲媽4月17日起駕。衛福部台中醫院醫師江京育說，瘋媽祖也要顧身體，信徒面臨溫差大、鞭炮等空汙、體力與健康挑戰，提供「五大健康錦囊」，助信徒完成健康平安遶境之旅。

江京育說，媽祖遶境沿途信眾熱情燃鞭炮與燒香，空氣中煙塵與PM2.5濃度往往瞬間飆升，懸浮微粒一旦進入肺部，對有氣喘病史或過敏性鼻炎的民眾造成影響，所以建議香客應全程佩戴口罩，最好選擇防護力較佳的醫用口罩，若感到呼吸不適應立即至空曠處休息，降低氣喘患者氣喘發作的風險。

江京育指出，遶境期間早晚溫差大或下雨等多變氣候，易導致感冒受涼。尤其溫差劇烈波動會導致血管收縮，對心血管疾病患者更是誘發心絞痛或中風的高風險期，建議行前應備妥洋蔥式穿法的衣物，隨身攜帶雨具及乾淨的替換衣物，一旦淋雨盡速更換，並注意保暖，確保血壓平穩。

江京育強調，針對高血壓、高血糖、高血脂的「三高」患者，「藥物與體力」缺一不可，行前務必諮詢醫師體能評估，並備足常規用藥，切勿擅自停藥，並隨身攜帶病歷卡或註記用藥紀錄的隨身小卡，以便發生緊急狀況時醫療人員能迅速掌握病史。

江京育提醒，遶境沿途供應豐富餐食點心與飲料，應秉持「清淡、低油、少鹽」的熟食為主，並記得隨時補水，盡量喝白開水、無糖飲料；糖尿病患者要特別需注意糖分攝取，高血壓患者以低鹽食物為主。

江京育呼籲，每年遶境常見的求診原因還包括足部水泡、中暑等熱傷害、以及鞭炮炸傷等意外，務必時刻關注自身體能狀況，一旦出現胸悶、喘不過氣、意識不清或嚴重傷口，應立即尋求沿線醫療救護站協助或就近送醫。