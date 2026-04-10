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過期近1年半還用…診所果酸換膚釀嚴重灼傷「花臉」 衛生局開罰

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄一名女子控訴皮膚科診所果酸換膚，因操作疏失害她的臉嚴重灼傷。圖／翻攝自Threads
高雄一名女子控訴皮膚科診所果酸換膚，因操作疏失害她的臉嚴重灼傷。圖／翻攝自Threads

高雄一名女子控訴某皮膚科診所以果酸換膚，因操作疏失害她的臉嚴重灼傷紅腫變「大花臉」，事後補救治療宛如一場惡夢，痛批診所處置消極、草率，已著手蒐證採取法律途徑求償；衛生局今天認定是消費爭議，不過現場查獲診所使用過期果酸，已依法裁罰。

該女子在Threads發文表示，2周前因油脂分泌旺盛及角質偏厚問題就診，經診所人員建議果酸換膚，未料出現強烈刺痛感，因症狀未改善，後來才發現用錯濃度的藥劑，原本應使用40%果酸、被誤用為70%，明顯是操作失誤。

診所提供塗抹藥膏、厚敷乳液，打消炎止痛針補救治療，但她控訴整個過程草率、敷衍，如今療程已結束，她的臉仍像是大面積擦傷，照鏡子直接崩潰大哭，連出門上班的勇氣都沒有。

衛生局昨天派員到診所稽查，果酸非屬醫療藥品，療程引發疼痛屬消費爭議，可透過消費爭議處理程序申請調解，並已責請診所主動關懷、妥善處理。

另現場查獲果酸化粧品逾有效期限2024年12月，違反化粧品衛生安全管理法第15條，已要求下架並封存，另涉違反第16條及第23條，將依法裁處新臺幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

醫療專業人士指出，果酸換膚屬常見醫學美容療程，但濃度與停留時間須依個人膚質評估並嚴格控管，高濃度果酸具有較高刺激性，若操作不當，可能導致化學性灼傷、色素沉澱、疤痕形成，療程前應充分告知風險，並取得患者同意，過程須密切觀察皮膚反應，必要時立即中止。

現場查察發現診所使用的果酸化粧品已超過有效期限2024年12月，令下架、封存並依法裁罰。圖／高雄市衛生局提供
現場查察發現診所使用的果酸化粧品已超過有效期限2024年12月，令下架、封存並依法裁罰。圖／高雄市衛生局提供

高雄一名女子控訴皮膚科診所果酸換膚，因操作疏失害她的臉嚴重灼傷。圖／翻攝自Threads
高雄一名女子控訴皮膚科診所果酸換膚，因操作疏失害她的臉嚴重灼傷。圖／翻攝自Threads

衛生局人員向診所人員說明稽查結果。圖／高雄市衛生局提供
衛生局人員向診所人員說明稽查結果。圖／高雄市衛生局提供

衛生局人員檢查標示及識別資訊。圖／高雄市衛生局提供
衛生局人員檢查標示及識別資訊。圖／高雄市衛生局提供

衛生局 高雄

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