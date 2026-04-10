快訊

評／維護兩岸「和平安寧」 習近平溫婉調性不一定只為鄭麗文

斷了毛孩救命藥？7月動物用藥新制爭議 「黃阿瑪的後宮生活」：絕望又無奈

邀習近平來台 鄭麗文：逐步達成和平框架、增進台灣國際空間

聽新聞
0:00 / 0:00

合歡山高山杜鵑已花開2成 交通管制4/11啟動

中央社／ 南投縣10日電
合歡山高山杜鵑花季交通管制11日啟動，農業部林業及自然保育署南投分署10日表示，目前花開約2成，石門山、合歡山主峰、小奇萊步道等都是熱門賞花點，提醒賞花注意降雨後步道溼滑。（林業及自然保育署南投分署提供）中央社
合歡山高山杜鵑花季交通管制11日啟動，農業部林業及自然保育署南投分署10日表示，目前花開約2成，石門山、合歡山主峰、小奇萊步道等都是熱門賞花點，提醒賞花注意降雨後步道溼滑。（林業及自然保育署南投分署提供）中央社

合歡山高山杜鵑花季交通管制明天啟動，象徵賞花期正式展開，南投林保分署表示，4月上旬已有零星綻放，目前花開約2成，石門山、合歡山主峰、小奇萊步道等沿線是熱門賞花點。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，合歡山是台灣首座及最高海拔森林遊樂區，由於交通便利，遊客可短時間到達3000公尺以上高山；春雨後緊接高山杜鵑花季，由玉山杜鵑帶領綻放，花色隨著綻開由桃紅色漸漸變為粉紅、白色，豐富山林色彩。

南投分署表示，高山杜鵑的花芽在前一年逐漸孕育形成，經冬季低溫刺激，隔年春季氣溫回暖，花經由春化作用後綻開，為適應高山環境，高山杜鵑擁有硬且厚的革質葉片，表面有光亮蠟質、葉緣反捲以減少水分蒸發及禦防寒冷氣候，歡迎遊客觀察高山植物特性。

有關目前合歡山杜鵑花況，林保署南投分署表示，花季是每年4月中旬至6月中旬，通常5月中下旬至6月中旬是最佳賞花期，4月上旬已有零星綻放，目前開花約2成，石門山、合歡山主峰、北峰、東峰、小奇萊步道沿線是熱門賞花點，提醒賞花注意降雨後步道溼滑。

紓解花季期間台14甲線交通，交通部公路局中區養護工程分局4月11日至6月14日例假日及勞動節連續假期，上午6時至11時實施汽車乘載3人（含）以上高乘載及流量管制，西端管制點台14甲線18公里處翠峰管制站、東端管制點台14甲線41.5公里處大禹嶺與台8線110公里處路口；流量管制視壅塞啟動，每10分鐘放行20輛車。

林保署 玉山 賞花

相關新聞

寵物用藥新制爭議…衛福部6點聲明 挺701項人藥供動物使用

原訂7月上路寵物用藥新制，要求可同時供寵物、人用藥品，需由藥商登錄為「動保用藥」才可直接提供獸醫診所，否則需由飼主持「購藥證明」向藥局買藥，因各界反彈，擔心延誤寵物治療，農業部今天下午將舉行會議討論。衛福部發布6點聲明，支持完善動物用藥制度，並強調將強化人用藥品流向管理，確保用藥安全、不濫用，及避免抗藥性風險，確保人醫需求不受影響。

台灣人口連27個月負成長但3月新生兒數有反轉 出生率最高在這裡

內政部今公布今年3月戶口統計資料，截至3月底，台灣人口數為2327萬568人，比去年同月減少10萬4174人，連續27個月負成長。不過，就在2月新生兒出生率創新低後，雖然較去年同月減少590人，但卻比上月增加2275人，增加幅度34.88%。就縣市別言，粗出生率最高為澎湖縣，其次為台東縣。

過期近1年半還用…診所果酸換膚釀嚴重灼傷「花臉」 衛生局開罰

高雄一名女子控訴某皮膚科診所以果酸換膚，因操作疏失害她的臉嚴重灼傷紅腫變「大花臉」，事後補救治療宛如一場惡夢，痛批診所處置消極、草率，已著手蒐證採取法律途徑求償；衛生局今天認定是消費爭議，不過現場查獲診所使用過期果酸，已依法裁罰。

1日射逾10次！男下體掛「殘精」求救 醫揭3病因︰一點都不爽

射精次數多，代表生殖功能強勁？台灣1名醫生反駁此說法，又引述1名男病人前來求醫，表示「1天要射10幾次，停不下來怎麼辦？」。該男子一臉憔悴，黑眼圈問題嚴重，甚至走路都有少許虛浮，「旁邊一起陪同的太太就跟竹竿一樣虛弱」，檢查後發現下體不但掛住剛剛射完的「殘精」。醫生分析個案後列出3大原因，提醒男士們切勿羨慕，直指「一點都不會爽」。

紅肉吃多恐罹癌！研究曝加入1類蔬菜可降低身體發炎 4周見效

許多人「無肉不歡」，尤其牛肉、豬肉更是餐桌佳餚，但紅肉早已被證實會增加大腸癌罹癌風險，因此醫師、營養師都呼籲國人少吃紅肉。營養師老辜引用國外科學研究，建議如果真的很愛吃紅肉，可以在飲食中加入深綠葉蔬菜，就能夠降低身體發炎、罹癌的風險。

鳳梨愈放愈甜、不能配芒果？農糧署一次破解4大迷思

台灣鳳梨品種多元，酸酸甜甜的滋味是國人愛吃的水果之一。坊間流傳不少關於鳳梨的謠言迷思，農糧署特別在臉書粉專發文闢謠，呼籲民眾接收資訊時應多加查證，避免誤信傳言。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。