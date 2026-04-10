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寵物用藥新制爭議…衛福部6點聲明 挺701項人藥供動物使用

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部發布6點聲明。圖／取自衛福部
衛福部發布6點聲明。圖／取自衛福部

原訂7月上路寵物用藥新制，要求可同時供寵物、人用藥品，需由藥商登錄為「動保用藥」才可直接提供獸醫診所，否則需由飼主持「購藥證明」向藥局買藥，因各界反彈，擔心延誤寵物治療，農業部今天下午將舉行會議討論。衛福部發布6點聲明，支持完善動物用藥制度，並強調將強化人用藥品流向管理，確保用藥安全、不濫用，及避免抗藥性風險，確保人醫需求不受影響。

農業部及衛福部合作制定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，原訂7月上路，因多項急救針劑廠商尚未登錄動保用藥，讓飼主憂心，若需找到藥局購買藥品，才能為寵物治療，恐延誤治療時間，農業部今天下午2時舉行會議討論，原先一度改為閉門會議，目前則於臉書開放直播，供全台民眾了解討論情況。

衛福部發布6點聲明：

一、秉持尊重生命之原則，作為相關政策推動之核心價值。

二、支持完善動物保護用藥制度，在主管機關農業部防檢署統籌規劃，衛福行政體系予以全力協作支持。

三、支持現有701項人用藥品持續供動物使用，兼顧實務需求。

四、對於動保用藥及醫用氣體之提供及管理，將協助農業部完整規劃。

五、人用藥品部分，強化流向管理與用藥安全、不濫用，避免抗藥性風險，並確保病人醫療需求不受影響，

六、盼跨部門合作，促進制度發展，達成共榮共好之目標。

衛福部次長林靜儀說，動物及獸醫議題主管機關為農業部，用藥管理則由衛福部食藥署主責，衛福部立場為尊重寵物用藥需求，協助農業部讓制度順利運作。

衛福部食藥署署長姜至剛說，毛小孩生命與民眾生命同等重要，將本於尊重生命原則，全力協助農業部，人用藥品於獸醫院使用情形，由農業部防檢署主責匯整，衛福部則會監看整體流向，雙方共同監督，除確保藥品不被濫用，也要避免抗生素藥品在社區產生抗藥性，甚至出現超級細菌，危害民眾及寵物健康。

農業部已公告701項藥品，為可供動物使用的人用藥品，不過，約8成藥品藥商尚未登錄為「動保用藥」，林靜儀說，衛福部無權要求藥商登錄，若藥商沒有意願登錄，讓寵物無藥可用，「大家都不樂見」。姜至剛則表示，如何有效將藥物納為動保用藥，屬防檢署權責，不過，若行程流程順暢，且「端出牛肉」提供政策誘因，便能增加藥商登錄意願，若制度有困難，建議設改變。

農業部 寵物 林靜儀

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