國健署：參與媽祖進香 注意防霾、採洋蔥式穿衣

媽祖遶境進香活動陸續展開，國健署今天提醒規劃參與民眾，除注意補水，還要當心鞭炮和焚香煙塵，防霾降氣喘或過敏性鼻炎風險，同時採洋蔥式穿衣，避免早晚溫差大影響血壓。

白沙屯媽祖徒步往北港朝天宮進香活動已是全國宗教盛事，今年進香期程定於國曆4月12日深夜11時55分登轎，登轎就緒後旋即出發，4月16日到北港、4月17日進火、4月20日回宮、5月1日開爐，廟方統計報名數達46萬3588人，再創歷史新高。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿指出，過往媽祖遶境進香活動曾發生民眾身體不適，半途送醫的案例，與日夜溫差、燒金的懸浮微粒、飲食未節制、高溫等因素有關，在白沙屯媽祖進香活動前夕，特別整理「遶境護體五訣」，提醒民眾留意身體狀況，平安完成遶境進香之行。

第1招為「防霾訣」，國健署說明施放鞭炮和焚香的煙塵，讓PM2.5濃度瞬間飆升，懸浮微粒進入肺部，對有氣喘病史或過敏性鼻炎的患者造成影響，建議可全程佩戴口罩，最好選擇防護力較佳的醫用口罩，若感覺呼吸不適應，立即至空曠處休息。

第2招是「護體訣」，國健署表示，進香遶境需長時間步行，對於三高慢性病患者負擔較大，出發前應確認血壓等身體狀況，按時服藥，並隨身攜帶平時用藥，若中途發生任何身體不適的症狀，應立即停止活動並尋求醫療協助。

第3招則是「補水訣」，國健署說，過往不乏信眾中暑或熱衰竭暈倒的案例，提醒信眾勿忘遮陽防曬和定時飲水，不要口渴才喝，掌握少量多次原則，並適度補充含電解質的飲品，維持體內水分與鹽分平衡；若感到頭暈、噁心或極度疲倦，立即到陰涼處休息救護站求助。

第4招為「補給訣」，國健署表示，面對遶境進香活動沿途的豐富餐食點心，民眾務必要適量食用，把握「低油、少鹽」原則，特別是三高族群及糖尿病患者減少含糖飲料或高糖食物，避免高鈉加工品，並找機會補充蔬菜攝取量，千萬不要暴飲暴食加重身體負擔。

第5招是「保暖訣」，遶境期間早起晚休息，可能遇到早晚溫差大或下雨等天氣變化。劇烈溫差可能導致血管收縮，增加心血管疾病風險，國健署建議採洋蔥式穿衣法，並攜帶雨具與替換衣物，若淋雨應儘快更換，維持身體溫度與血壓穩定。

衛生福利部台中醫院家醫科主治醫師江京育補充說明，每年遶境常見的求診原因除呼吸道與心血管疾病外，還包括足部水泡、中暑等熱傷害，以及鞭炮炸傷等意外。一旦出現胸悶、喘不過氣、意識不清或嚴重傷口，應立即尋求沿線醫療救護站協助或就近就醫。