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訊號就是命！玉山國家公園新增58處通訊點 仍難解全線斷訊
登山安全不只仰賴體力與裝備，通訊能力也成關鍵。玉山國家公園管理處今年新增58處通訊參考點，全園區累計達206處，並整合離線地圖強化聯繫與求救機制，但部分路線仍存在斷訊風險，提醒山友提高警覺。
玉管處表示，已與遠傳電信合作，針對南橫三山、新康橫斷及玉山群峰線進行通訊點位實地查測，今年新增58處通訊參考點，讓山友在主要路線上可掌握對外聯繫時機。
玉管處指出，目前園區內共設置206處手機通訊牌示，但山區訊號易受地形遮蔽、氣候變化及電力供應影響，相關點位僅供參考，並非隨時可通，建議山友行經時主動向留守人及家人報平安，並同步確認氣象狀況。
在緊急應變方面，玉管處提醒，手機只要仍有電力且可接收到任一訊號，即可直撥112緊急電話，不限電信業者，也不需SIM卡，即可依語音指示轉接警察或消防單位，作為山域事故的重要通報管道。
此外，玉管處也與登山圖資「魯地圖」合作，將206處通訊參考點整合進離線地圖系統，山友可透過手機APP掌握里程位置與通訊涵蓋情形。玉管處提醒，離線地圖須於上山前下載並熟悉操作，以利在無訊號環境中仍能判位與求援。
針對通訊死角問題，玉管處建議山友可攜帶衛星通訊設備，如Garmin inReach，透過衛星傳輸訊號，不受行動網路限制，並具備即時定位回傳功能，讓留守人掌握行蹤，提升安全保障。
不過，部分路線仍面臨完全斷訊情形。玉管處指出，東部園區瓦拉米步道 因基地台聯外道路中斷，導致設備無法運作，目前全線無手機訊號，建議前往瓦拉米山屋及佳心的山友，務必事先報備行程並攜帶衛星通訊設備，以維持與外界聯繫。
玉管處強調，未來將持續盤點並改善山區通訊環境，但在全面覆蓋前，山友仍應將通訊能力納入登山基本準備，以降低山域事故風險。
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