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可攜式電腦等回收處理費擬提高 增再生料優惠

中央社／ 台北10日電

環境部今天預告修正「物品回收清除處理費費率」草案，將調整顯示器、可攜式電腦的費率，但同時提高電子電器物品類及資訊物品類合規塑膠再生料物品的綠色費率優惠。

環境部預告，新的「物品回收清除處理費費率」，預定民國116年1月1日起實施。

環境部環境資源循環署發布新聞稿，近年來在全民配合下，電子產品整體回收成效顯著提高，為了持續暢通回收處理管道，穩定回收基金的正常運作，修正電子電器物品類及資訊物品類包括27吋以下液晶電視機、顯示器、可攜式電腦的筆記型電腦及平板電腦、主機板、硬式磁碟機、機殼、電源器等回收清除處理費費率。

根據環境部公告的草案，以顯示器為例，主機板與硬式磁碟機的回收處理費，目前都是每台新台幣47.6元（綠色費率每台45.3元，116年起都提高為每台59元（綠色費率部分，環保標章物品為每台56元、合規塑膠再生料物品為每台51元） 。

而筆記型電腦分3階段及平板電腦分2階段調整費率，例如筆記型電腦的回收處理目前是每台39元（綠色費率為每台37元），116年起提高為每台91元（綠色費率部分，環保標章物品為每台87元、合規塑膠再生料物品為每台78元，117年起再提高為每台107元（綠色費率部分，環保標章物品為每台102元、合規塑膠再生料物品為每台91元，118年起提高至每台123元（綠色費率部分，環保標章物品為每台117元、合規塑膠再生料物品為每台105元）。

另為加速引導業者使用循環物料產製循環電子產品，減少原生物料的使用，環境部在草案中，針對合規塑膠再生料物品（於產品中添加25%塑膠再生料並經審查確認者）提高綠色費率優惠折數，從95折調整為約85折，藉由經濟誘因提升資源有效永續循環利用，原既有已實施的環保標章產品則持續享有徵收費率95折的優惠。

環境部 綠色

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