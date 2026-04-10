果酸換膚拿錯濃度40%變70%！女子臉大面積腫痛 衛生局查獲過期化粧品開罰

高雄一位年輕女子近日到皮膚科診所進行果酸換膚療程，美容師疑誤將40%濃度果酸拿成70%，造成患者臉部大面積紅腫疼痛。高雄市衛生局稽查發現過期的果酸產品，將依法裁處。

一位年輕女子在社群平台Threads貼文表示，自己近日到皮膚科診所進行果酸換膚時，人員疑似誤將40%濃度的果酸拿成70%，且停留時間過長，導致臉部出現如大面積擦傷的紅腫與脫皮。

高雄市衛生局今天表示，昨天接獲通報至診所稽查，現場查察發現診所使用的果酸產品已超過有效期限（2024年12月），涉違反「化粧品衛生安全管理法」第15條規定，即令診所下架並封存產品。

此外，診所涉違反「化粧品衛生安全管理法」第16條及第23條規定，將依法裁處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。

衛生局表示，經查當日民眾使用的果酸非屬醫療藥品，民眾果酸換膚後致傷口異常疼痛等狀況屬於消費爭議，當事人和家屬可透過消費爭議處理程序提出調解申請。

衛生局表示，已請診所積極主動關懷，了解病患訴求並取得共識，保障病人權益。

不少網友看到女子臉部受傷的照片都說，此行為已涉及醫療疏失，臉部大面積灼傷恐留下傷疤。這名女子接受媒體聯訪時說，已請假多天不敢出門，每天看到自己的臉都會哭，很怕留下傷痕。

該診所醫師表示，美容師拿錯濃度，但事後失聯，至今都聯絡不到她，診所目前每天都支付車資，讓這名患者到診所處理傷口修復。