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台鐵推「台鐵假期」五大模式拚觀光 預計5月招標、年底上架販售

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵示意圖。聯合報系資料照

台鐵公司規劃於2026年推出「台鐵假期」，積極布局鐵道觀光市場。台鐵公司總經理馮輝昇今（10）日表示，過去台鐵多以觀光列車形式推動鐵道旅遊，未來將透過整合型旅遊產品，導入全新營運模式，打造不同於以往的鐵道觀光體驗。

台鐵目前擁有環島鐵路系統，共242個車站，具備串聯全台觀光資源的基礎。馮輝昇指出，若能結合各車站旅運服務與在地景點進行整合包裝，將形成具競爭力的旅遊產品。在董事長鄭光遠上任後，借重其推動高鐵假期經驗，已為台鐵假期提供明確方向，目前整體運作模式已大致底定。

依規劃，台鐵假期將採五大推動模式，包括由台鐵提供列車固定座位數、與旅行社合作包裝行程、提供優惠票價、設定銷售目標（承諾座位數），以及達標後再提供進一步折扣。透過此一機制，建立穩定商業模式，同時降低旅行社在行程規劃上對座位供給不確定的疑慮，提升業者參與意願。

馮輝昇表示，後續將透過招商說明會與旅行業者充分溝通，吸引更多業者投入，共同擴大鐵道旅遊市場規模。台鐵也將扮演平台角色，串聯交通、住宿及觀光資源，打造具整合性的旅遊產品。

在時程方面，台鐵已於今日舉行招商說明會，預計5月上網公告招商，目標於今年底前完成產品上架。屆時民眾可透過網路平台及旅行社通路購買相關商品，提前體驗台鐵假期服務，並於2026年正式推動。

台鐵進一步說明，未來產品內容將結合旅遊行程、飯店住宿、景點門票、交通接駁及美食體驗等，推出多元套裝行程，提升旅客規劃便利性，並吸引國內外旅客搭乘台鐵出遊，擴大鐵道觀光市場。

馮輝昇強調，台鐵假期不僅提供多元旅遊選擇，也肩負提升營運效率的任務，包括提高列車座位利用率、帶動地方觀光發展，並推動低碳永續的交通旅遊模式。

至於票價與座位配置，馮輝昇表示，目前折扣幅度仍在內部研議，未來將依各列車座位利用率進行彈性調整，並以對號列車為主要合作標的，兼顧市場需求與營運效益。

台鐵公司指出，相關招商資訊屆時將公布於官方網站及政府電子採購網，期望透過制度化合作機制，打造具規模與競爭力的鐵道觀光新品牌。

觀光 台鐵 高鐵 票價

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