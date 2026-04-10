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白沙屯媽祖進香將開始 交通部限量發送「台鐵勇字車票」與貼布

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部今年再度推出「白沙屯拱天宮媽祖」限量結緣品。（記者余弦妙／攝影）
交通部今年再度推出「白沙屯拱天宮媽祖」限量結緣品。（記者余弦妙／攝影）

一年一度的宗教盛事「白沙屯拱天宮媽祖進香」即將展開，2025年計有逾32.9萬人報名參加，2026年報名人數已超過46萬人。交通部高度重視，更成立專責應變團隊，全面規劃輸運措施，雙鐵也將加開車次，提供疏運量能，此外，交通部今年也推出限量5,000份台鐵勇字車票，以及5,000份舒緩貼布。

交通部次長陳彥伯指出，本次白沙屯進香活動預估參與人次達46萬，較去年33萬人次增加約13萬人，成長幅度達1.37倍，交通部此次整體輸運策略採「台鐵為主、公路為輔、高鐵協同」的三層聯合運輸機制。

交通部次長伍勝園說明，台鐵部分加開182列車、莒光號25列增停白沙屯站，整體運能較平日西部幹線提升108.7%，並且機動調度EMU900、EMU800各1列備援；高鐵部分則是加開10班次列車，重點時段增停苗栗站、嘉義站。

至於在公路客運部分，4月12日、20日，在高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮投入75輛大客車，含備援共90輛、4月16日北港朝天宮至台鐵嘉義站，預計投入70輛大客車及10輛備援車，共80輛。

此外，在今年的結緣小物上，陳彥伯說，延續去年推出「平安手」的成功經驗，今年交通部再推出兩款結緣小物今年更特別設計具有紀念意義的「勇字車票」，日期設定為2026年4月12日起轎日，象徵香燈腳們勇敢前行一路平安，勇字車票結合「永保安康」與「停讓保平安」意象，希望把進香路上彼此扶持、互相禮讓的精神，轉化為全民共同實踐的交通安全文化。

另外，交通部亦推出印有「停讓保平安」與「勇腳上路、平安一路」字樣的舒緩貼布，將道安觀念融入，不僅為香燈腳提供身體上的支持，更希望將「下車後，我們都是行人」的尊重生命理念，隨著香火傳遞到各地，期盼民眾能將進香路上的停讓精神帶回日常生活。

限量「台鐵勇字車票」(5,000份)及限量「停讓保平安」(5,000份)舒緩貼布發放資訊，送完為止。第一場於4月12日中午12時5分，於台鐵白沙屯站往拱天宮方向步道(公路局設攤點)；第二場：4月16日，上午9時25分，於日興堂囍餅舖戲院店(快閃發放)、上午10時35分，於光之祥雲旁台糖冰品部(公路局設攤點)。

交通部表示，進香期間周邊人潮眾多，呼籲信眾多加利用台鐵、高鐵與公路接駁等公共運輸工具，減少使用私人車輛，駕駛人如行經相關區域請務必減速慢行，配合現場交通維持管制，共同守護每一位參與者的平安回家路。

北港朝天宮 陳彥伯 交通部

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