白沙屯媽進香倒數 交通部送勇字車票、舒緩貼布 索取方式看這

一年一度的宗教盛事「白沙屯拱天宮媽祖進香」即將展開，今年目前報名人數已超過45萬人。交通部今年除了全面投入交通疏運支援外，更結合道安宣導，推出限量結緣小物「臺鐵勇字車票」與「停讓保平安」舒緩貼布，為長途跋涉的香燈腳加油打氣，同時推廣「車輛停讓行人」的交通文化。

為支援疏運龐大的進香人潮，交通部整合台鐵、高鐵及公路客運等運輸資源，透過加開列車、調整場站動線及設置臨時設施，及闢駛接駁公車等，協助香燈腳隨媽祖前行及順利返家。

台鐵今年更特別設計具有紀念意義的「勇字車票」，日期設定為2026年4月12日起轎日，象徵香燈腳們勇敢前行一路平安，勇字車票結合「永保安康」與「停讓保平安」意象，希望把進香路上彼此扶持、互相禮讓的精神，轉化為全民共同實踐的交通安全文化。

另外，交通部亦推出印有「停讓保平安」與「勇腳上路、平安一路」字樣的舒緩貼布，將道安觀念融入，不僅為香燈腳提供身體上的支持，更希望將「下車後，我們都是行人」的尊重生命理念，隨著香火傳遞到各地，期盼民眾能將進香路上的停讓精神帶回日常生活。

限量「台鐵勇字車票」（5000份）及限量「停讓保平安」（5000份）舒緩貼布發放資訊，送完為止。

第一場：4月12日中午12時5分，於台鐵白沙屯站往拱天宮方向步道（公路局設攤點）。

第二場：4月16日：

1、上午9時25分，於日興堂囍餅舖戲院店（快閃發放）。

2、上午10時35分，於光之祥雲旁台糖冰品部（公路局設攤點）。

進香期間周邊人潮眾多，呼籲信眾多加利用臺鐵、高鐵與公路接駁等公共運輸工具，減少使用私人車輛，駕駛人如行經相關區域請務必減速慢行，配合現場交通維持管制，共同守護每一位參與者的平安回家路。