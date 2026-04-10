出生率逆轉戰略成焦點 救國團訪韓交流取經

救國團近日赴韓國參訪，聚焦韓國逐漸逆轉低出生率解方，透過青年與政策層面的交流，盼進一步厚植台韓未來合作基礎，讓年輕世代有更多機會互相了解彼此的歷史、文化與社會。

中國青年救國團主任葛永光率領「2026年幹部韓國訪問團」，於4月8日至9日前往韓國慶州進行參訪交流。這次行程除實地走訪2025年APEC亞太經濟合作會議領袖會議重要場地外，並參觀慶州具代表性的宗教古蹟、歷史遺址及博物館，深入認識韓國新羅時期文化發展脈絡。

葛永光今天透過新聞稿分享交流經驗，他說，救國團與韓國青少年聯盟的情誼已逾40年，台灣與韓國在社會發展過程中有許多相似處境與共同課題，彼此在政策、青年工作及社會發展經驗上，有許多可以互相借鏡與學習之處。

葛永光指出，台灣與韓國目前在兩個領域競爭相當激烈，一個是半導體，另一個則是出生率；半導體由台灣領先，而出生率部分，最近韓國已被台灣超前，希望藉此次參訪交流，更進一步了解韓國近年面對少子女化問題所推動的相關政策與因應作法，作為未來觀察與參考的重要借鏡。

葛永光說，少子女化不僅影響人口結構，更牽動教育、勞動力、市場發展及國家整體競爭力，台韓同樣面臨相近挑戰，若能透過更多青年與政策層面的交流，彼此交換經驗、分享作法，將有助於雙方從中獲得啟發，進一步厚植兩國未來合作基礎。

葛永光提到，中華民國與大韓民國斷交後，雙方青年世代的互動相較過去已有減少趨勢，也使得彼此對對方歷史、文化、政治與社會發展的認識逐漸薄弱。從長遠來看，這對兩國關係深化並非有利，未來應更積極推動交流，救國團與韓國青少年聯盟正可在其中扮演關鍵橋樑角色。

韓國青少年聯盟總裁金賢執在9日晚宴致詞表示，因近年持續往來及這次面對面交流，更加深刻體會彼此合作重要性，不僅具有組織交流意義，更是促進台韓兩國友誼的重要力量。未來應持續大力推動兩國青少年交流與互訪，讓年輕世代有更多機會互相了解彼此的歷史、文化與社會。

明年適逢救國團75週年，葛永光在晚宴親自邀請金賢執率領代表團訪問台灣，並擔任救國團75週年團慶的重要貴賓，共同見證雙方多年友誼與合作成果。雙方共同期盼未來持續深化合作，拓展更多青年交流平台，讓台韓友誼在新世代之間延續傳承、更加深厚。