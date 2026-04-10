紅肉吃多恐罹癌！研究曝加入1類蔬菜可降低身體發炎 4周見效

許多人「無肉不歡」，尤其牛肉、豬肉更是餐桌佳餚，但紅肉早已被證實會增加大腸癌罹癌風險，因此醫師、營養師都呼籲國人少吃紅肉。營養師老辜引用國外科學研究，建議如果真的很愛吃紅肉，可以在飲食中加入深綠葉蔬菜，就能夠降低身體發炎、罹癌的風險。

老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」表示現代人很多都是「高紅肉、低蔬菜」，這反而會增加結腸直腸癌風險，但他也舉了一項針對高BMI且平時紅肉攝取較高的成人研究試驗表示，只要在原本飲食中「額外加入」深綠葉蔬菜，4周內就能帶來可測量的生理改變。

老辜說最關鍵的發現，是體內氧化性DNA損傷指標8-OHdG顯著下降，這個指標與癌症發生過程中的突變累積有關，也被視為早期風險的生物指標。除此之外，發炎因子TNFα也出現下降趨勢，代表體內的發炎狀態有所改善。換句話說，這不只吃得健康，而是在分子層級上影響身體。

科學團隊分析深綠葉蔬菜能夠降低發炎，主要原因有3個：

1. 紅肉中的血基質（heme）在腸道中可能誘發氧化壓力與細胞毒性，而深綠葉菜富含的葉綠素可以與heme結合，降低其傷害潛力。 2. 葉菜中的多酚、類胡蘿蔔素與膳食纖維，也能協同減少氧化壓力，並支持腸道屏障功能。 3. 維生素K1（葉菜攝取指標）在停止攝取後會快速下降，顯示這種保護效果具有「依賴性」，需要持續攝取才能維持。

老辜表示，科學團隊發現很多人不願意戒紅肉，但願意多吃蔬菜，因此建議這些人在吃一份紅肉時，最好補上三份深綠色葉菜，才能夠降低罹癌的風險。